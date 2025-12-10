خبرگزاری کار ایران
یک مصدوم به تمرین پرسپولیس برگشت

محمد عمری پس از غیبت در بازی پیکان به تمرین پرسپولیشس برگشت.

به گزارش ایلنا، محمد عمری مهاجم و وینگر تیم پرسپولیس که  در این فصل بعد از رهایی از مصدومیت طولانی‌مدت به ترکیب این تیم بازگشت و عملکرد خوبی را هم از خود نشان داد، دیدار دیروز تیمش را به علت سرما خوردگی و مصدومیت از دست داد و نتوانست پرسپولیس را همراهی کند. 

اما او حالا برای بازی آلومینیوم به تمرین پرسپولیس بازگشته تا با حضور در این مسابقه، آماده جدال با تیم فوتبال تراکتور شود. دیداری که برای او و هواداران از اهمیت زیادی برخوردار است. 

بازگشت عمری در حالی است که پرسپولیس در این  بازی امید عالیشاه را همراه نخواهد داشت و در این شرایط عملکرد عمری بسیار مهم خواهد بود.

