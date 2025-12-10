تیم جدید زین الدین زیدان مشخص شد

به گزارش ایلنا، زین‌الدین زیدان، اسطوره ۵۳ ساله فوتبال فرانسه، در یک باشگاه جدید سرمایه‌گذاری کرده است. او بخشی از سهام تیم «اونیون فوت د تورن» (Union Foot de Touraine) را خریداری کرده است. این باشگاه در لیگ ملی ۳ فرانسه بازی می‌کند و از ادغام سه باشگاه محلی به وجود آمده است.

زیدان که در فرانسه به عنوان گزینه اصلی جانشینی دیدیه دشان در تیم ملی این کشور مطرح است، در کنار گروهی از سهامداران برجسته، به پروژه باسیل ریبو و فرانک ریبو (مدیرعامل سابق دانون) پیوسته تا رویای آن‌ها برای تیم «اونیون فوت د تورن» را محقق سازد.

سرمایه‌گذاران مطرح در کنار زیدان؛ هدف، رسیدن به سطح حرفه‌ای

بر اساس گزارش نشریه فرانسوی "اکیپ"، زیدان ۱۰ هزار یورو در این باشگاه سرمایه‌گذاری کرده است. این تیم در حال حاضر در گروه B لیگ ملی ۳، تنها یک امتیاز با صدرنشین (تیم شالان) فاصله دارد.

در همین حال، افراد سرشناس دیگری نیز در کنار زیدان در «اونیون فوت د تورن» سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ از جمله می‌توان به اولیویه پیکو، سباستین بازن (مدیرعامل گروه هتل‌های آکور)، کریستوف شنو (رئیس سابق باشگاه رنس و مدیرعامل سابق روزنامه اکیپ) و فردریک ژیسکار دِستَن (نوه رئیس جمهور سابق فرانسه) اشاره کرد.

هدف کوتاه‌مدت و میان‌مدت «اونیون فوت د تورن» تحت حمایت زیدان و این گروه از سرمایه‌گذاران، دستیابی به سطح حرفه‌ای است.

شایان ذکر است که فرانک ریبو پیش از این نیز یک پروژه مشابه را در باشگاه «اویان تونون گایار» رهبری کرده بود؛ تیمی که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در لیگ ۱ فرانسه بازی می‌کرد. همچنین، زیدان در سال ۲۰۱۲ نیز بخشی از سهام باشگاه «رودز آوِیرون» (Rodez Aveyron Football Club) در لیگ ۲ فرانسه را خریداری کرده بود.

