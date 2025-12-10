آیا جنپو در استقلال احیا میشود؟
موسی جنپو، خرید پرسر و صدای استقلال، در حالی به نیمفصل نزدیک میشود که هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن نیمفصل نخست لیگ برتر، استقلال به مقطعی رسیده که عملکرد برخی بازیکنان زیر ذرهبین قرار گرفته است. یکی از نامهایی که بیش از سایرین انتظارها را برآورده نکرده، موسی جنپو است. بازیکنی که با سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و سابقه بازی برای ساوتهمپتون، یکی از خریدهای پرهیاهوی تابستانی استقلال به شمار میرفت اما فاصله زیادی با انتظارات اولیه دارد.
جنپو تا اینجای فصل تنها ۱۴۴ دقیقه برای استقلال بازی کرده است. رقمی که حتی معادل دو بازی کامل هم نیست و نشان میدهد غیبت او تنها به مسائل فنی مربوط نمیشود. مصدومیت طولانی در هفتههای آغازین باعث شد این بازیکن از فرم مطلوب فاصله بگیرد و وقتی هم فرصتهای محدودی نصیبش شد، نتوانست تاثیرگذاری مورد انتظار را ارائه کند. همزمان درخشش علیرضا کوشکی و عملکرد خوب اسماعیل قلیزاده باعث شد اولویتهای ساپینتو تغییر کند و جایگاه جنپو روی نیمکت تثبیت شود.
با این حال شرایط کنونی استقلال میتواند به فرصتی تازه برای او تبدیل شود. جنپو طبق ارزیابی کادر فنی، از نظر بدنی آمادهتر شده و توان حضور مؤثر در مسابقه را دارد. دیدار حساس پیشرو مقابل ملوان، میتواند لحظهای باشد که او از نیمکت برخیزد و نقش جدیدی در تیم ایفا کند؛ فرصتی برای بازگشت اعتمادبهنفس و آغاز روندی تازه. در فوتبال گاهی یک صحنه، یک گل یا یک پاس گل میتواند مسیر یک بازیکن را تغییر دهد و شاید همین نقطه آغاز احیای جنپو باشد.
نکته مهم اینجاست که هواداران استقلال هنوز امید خود را به او از دست ندادهاند. سابقه جنپو در انگلیس و ویژگیهای فردیاش باعث شده بخشی از هواداران همچنان باور داشته باشند او میتواند به مهرهای مهم برای استقلال تبدیل شود. ساپینتو نیز با تأکید بر اینکه «به همه بازیکنان نیاز داریم»، راه بازگشت را برای او بسته نمیداند.
اکنون همهچیز به عملکرد خود جنپو بستگی دارد؛ بازیکنی که با رزومه و تواناییهایش قصد ندارد نیمفصل نخست را در فهرست خریدهای ناکام تمام کند. دیدار با ملوان میتواند آغاز یک مسیر جدید یا ادامه روندی متفاوت باشد. استقلال در کورس قهرمانی به چنین بازیکنی نیاز دارد و این شاید آخرین هشدار پیش از نیمفصل دوم باشد: یا بازگشت، یا از دست رفتن جایگاه.