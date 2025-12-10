خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ژوزه مورینیو شایعات بازگشت به رئال مادرید را رد کرد (ویدئو)

کد خبر : 1725662
لینک کوتاه کپی شد.

از آخرین حضور آقای خاص (لقب ژوزه مورینیو) روی نیمکت کهکشانی‌ها بیش از 12 سال می‌گذرد‎.‎

به گزارش ایلنا، در آستانه تقابل بنفیکا و ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا و در ورزشگاه دا لوژ، ژوزه مورینیو در نشست خبری پیش از مسابقه به شایعات مربوط به احتمال بازگشتش به رئال مادرید واکنش نشان داد؛ اخباری که بعد از شکست اخیر رئالی‌ها مقابل سلتاویگو قوت گرفت و حتی برخی هواداران و نزدیکان باشگاه در شبکه‌های اجتماعی خواستار حضور دوبارۀ او یا چهره‌هایی مانند زین‌الدین زیدان روی نیمکت شده‌اند.

مورینیو اما تلاش کرد این حرف‌وحدیث‌ها را تمام‌شده اعلام کند و تأکید کرد که بازگشت به مادرید موضوعیتی برای او ندارد. او در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره فضای رسانه‌ای اسپانیا گفت:«من اصلاً وارد فرضیه‌سازی نمی‌شوم و چنین شایعاتی برایم اهمیتی ندارد. این پرونده برای من بسته است. شما با پرسش‌تان دوباره آن را باز می‌کنید، اما از نظر من این بحث تمام شده و بهتر است آن را کنار بگذارید.»

سرمربی پرتغالی بنفیکا همچنین یادآور شد که تمرکز کامل او و بازیکنانش بر دیدار حساس برابر ناپولی است و حواشی بیرونی به‌هیچ‌وجه روی آمادگی تیمش برای این بازی بزرگ تأثیر نخواهد گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری