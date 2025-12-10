ژوزه مورینیو شایعات بازگشت به رئال مادرید را رد کرد (ویدئو)
از آخرین حضور آقای خاص (لقب ژوزه مورینیو) روی نیمکت کهکشانیها بیش از 12 سال میگذرد.
به گزارش ایلنا، در آستانه تقابل بنفیکا و ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا و در ورزشگاه دا لوژ، ژوزه مورینیو در نشست خبری پیش از مسابقه به شایعات مربوط به احتمال بازگشتش به رئال مادرید واکنش نشان داد؛ اخباری که بعد از شکست اخیر رئالیها مقابل سلتاویگو قوت گرفت و حتی برخی هواداران و نزدیکان باشگاه در شبکههای اجتماعی خواستار حضور دوبارۀ او یا چهرههایی مانند زینالدین زیدان روی نیمکت شدهاند.
مورینیو اما تلاش کرد این حرفوحدیثها را تمامشده اعلام کند و تأکید کرد که بازگشت به مادرید موضوعیتی برای او ندارد. او در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره فضای رسانهای اسپانیا گفت:«من اصلاً وارد فرضیهسازی نمیشوم و چنین شایعاتی برایم اهمیتی ندارد. این پرونده برای من بسته است. شما با پرسشتان دوباره آن را باز میکنید، اما از نظر من این بحث تمام شده و بهتر است آن را کنار بگذارید.»
سرمربی پرتغالی بنفیکا همچنین یادآور شد که تمرکز کامل او و بازیکنانش بر دیدار حساس برابر ناپولی است و حواشی بیرونی بههیچوجه روی آمادگی تیمش برای این بازی بزرگ تأثیر نخواهد گذاشت.