بمب سابق پرسپولیس بالاخره در زمین!

به گزارش ، یاسین سلمانی یکی از چهره‌هایی بود که در دقایق پایانی دیدار پرسپولیس و پیکان از سوی اوسمار ویه‌را وارد زمین شد. این اتفاقی بود که نشان می‌دهد سرمربی سرخ‌ها به‌تدریج این بازیکن جوان را دوباره در چرخه تیم قرار می‌دهد. این دومین‌بار در فصل جاری بود که سلمانی با نظر اوسمار فرصت بازی پیدا می‌کرد و در نفس‌های آخر مسابقه نقشی را بر عهده داشت.

سلمانی وظیفه حفظ توپ، آرام‌کردن ریتم بازی و کم‌کردن فشار پیکان را برعهده داشت. او در همین مدت کوتاه با چند لمس توپ و یک صحنه دریبل‌زنی، توانست اعتمادبه‌نفس خوبی از خود نشان دهد. این عملکرد برای بازیکنی که مدت‌ها دور از میادین بوده، نکته‌ای مثبت و امیدوارکننده محسوب می‌شود.

یاسین سلمانی ۲۳ سال دارد و زمانی یکی از آینده‌دارترین استعدادهای ایران در لباس سپاهان به شمار می‌رفت؛ بازیکنی که به‌عنوان کاپیتان تیم جوانان ایران نیز مطرح شد و آینده‌ای درخشان پیش‌رو داشت اما مصدومیت رباط صلیبی روند رشد او را مختل کرد و مسیر حرفه‌ای‌اش را دشوار ساخت. اکنون اما، او در تلاش است دوباره به فرم مطلوب بازگردد و جایگاه خود در پرسپولیس را به‌تدریج تثبیت کند.

اوسمار نیز با دقایقی که به او می‌دهد نشان داده عزم جدی برای احیای این استعداد دارد. اگر سلمانی بتواند از این فرصت‌های کوچک بهترین بهره را ببرد، پرسپولیس شاید در ادامه فصل این هافبک جوان را در فرمی متفاوت را در اختیار داشته باشد.

اوسمار در کنفرانس خبری پس از بازی نیز در مورد یاسین گفت که باید اعتمادی دو طرفه میان بازیکن و سرمربی شکل بگیرد و هنوز لیست خروج نداده است. نکته اینکه یاسین سلمانی لیست بزرگسال پرسپولیس را اشغال نمی‌کند و می‌تواند بدون مشکل در این تیم بماند تا پروسه بازگشت خود را تکمیل کند.

