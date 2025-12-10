بهترین نسخه سیتی در بدترین زمان برای رئال مادرید!

به گزارش ایلنا، این تقابل، رویارویی دوباره ژابی آلونسو با استاد سابقش پپ گواردیولا را رقم زده؛ در حالیکه رئال در بحران نتایج به سر می‌برد و تنها پیروزی در لیگ قهرمانان می‌تواند خود را نجات دهد. آخرین بار که سیتی به برنابئو آمد، اوضاع کاملاً متفاوت بود؛ تیم گواردیولا در بدترین مقطع خودش قرار داشت، هفت بازی پیاپی نبرده بود و بدون هالند و چند مهره کلیدی دیگر شکست خورد.

اکنون اما شرایط کاملاً برعکس است. سیتیزن‌ها پس از سه پیروزی قاطع پیاپی در لیگ برتر، با روحیه‌ای عالی پا به مادرید می‌گذارند. هرچند هنوز آن ماشین شکست‌ناپذیر سال‌های قبل نیستند، اما با جذب‌های هوشمندانه، به ویژه رایان شرکی، ترکیب تازه‌نفسی پیدا کرده‌اند. شرکی که تابستان با تنها ۳۶ میلیون یورو از لیون خریداری شد و بارها گفته بود عاشق رئال مادرید است، حالا در بهترین فرم خود به سر می‌برد؛ او در برد اخیر مقابل ساندرلند دو پاس گل داد و با یک ضربه رابونا تماشایی همه را مبهوت کرد.

برناردو سیلوا، یکی از باتجربه‌های سیتی، پیش از بازی گفت: «چندین بار اینجا بازی کرده‌ایم، کلمه انتقام را دوست ندارم.» وی افزود: «مصدومیت بهانه نیست، اما حالا تیم متفاوتی داریم؛ آماده‌تر و با مصدوم کمتر.» با این حال گواردیولا همچنان بدون رودری، کواچیچ و استونز به مادرید آمده است.

برنابئو که پس از شکست مقابل سلتا پر از تنش است، در سال‌های اخیر برای سیتی به ورزشگاهی پر از خاطره تلخ تبدیل شده؛ حذف‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ هنوز در ذهن آسمانی‌پوشان سنگینی می‌کند. با این وجود، سیتیِ امشب با هالندِ گلزن و شرکیِ جادویی، شاید بهترین نسخه ممکن خودش را در بدترین زمان برای رئال به میدان بفرستد.

