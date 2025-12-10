جدال جذاب رونالدو با سه بازیکن ایرانی (عکس)

به گزارش ایلنا، ستاره پرتغالی النصر به‌زودی در یک دیدار تدارکاتی مقابل الوحده امارات قرار می‌گیرد؛ تیمی که سه بازیکن ایرانی در ترکیب خود دارد.

با تعطیلی موقت لیگ روشن به‌خاطر برگزاری مسابقات عرب کاپ، باشگاه النصر برنامه اردوی آماده‌سازی در امارات را تدارک دیده و امشب باید در یک بازی دوستانه برابر الوحده ژوزه مورایس صف‌آرایی کند؛ تیمی که سه نماینده فوتبال ایران یعنی محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی‌پور را در اختیار دارد.

این دیدار از ساعت ۱۹ در ورزشگاه آل‌نهیان ابوظبی آغاز می‌شود؛ جایی که النصر تقریباً با تمام ستاره‌هایش ازجمله کریستیانو رونالدو، ژوائو فلیکس، مارسلو بروزوویچ و دیگر چهره‌های مطرح وارد میدان خواهد شد.

رونالدو روز گذشته آخرین تمرین پیش از این مسابقه را در محل برگزاری دیدار پشت سر گذاشت و با انرژی بالا کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.

الوحده امارات که در ۳۱ دیدار رسمی اخیر شکست‌ناپذیر بوده و در فصل جاری نیز با عملکرد قابل‌توجه سه لژیونر ایرانی‌اش روندی موفق را زیر نظر مورایس تجربه می‌کند، امشب هم به دنبال ارائه نمایشی قدرتمند مقابل النصر است تا در شرایط مسابقه به استقبال ادامه فصل و سه بازی باقی‌مانده در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برود.

