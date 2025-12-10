خبرگزاری کار ایران
هم‌تیمی طارمی جواب انتقادات را داد

در بازی شب گذشته المپیاکوس اتفاقات جالبی رقم خورد.

به گزارش ایلنا، فوتبال بار دیگر نشان داد چقدر می‌تواند غیرقابل‌پیش‌بینی باشد؛ این‌بار در آستانا قزاقستان و در دیدار المپیاکوس و کایرات آن روی فوتبال به هواداران نشان داده شد. در دقیقه ۶۲ بازی، زمانی که خوزه لوئیس مِندیلیبار دست به دو تعویض هم‌زمان زد و طارمی و استرفتسا را جایگزین تسینکینیو و پودنسه کرد، بسیاری از هواداران ناراضی بودند از اینکه ژلسون همچنان در زمین مانده است.

اما تنها یازده دقیقه بعد، همان بازیکنی که بسیاری او را مسئول خراب شدن چند حمله می‌دانستند، با یک ضربه فوق‌العاده سخت و زیبا حساب کار را یک بر صفر کرد و نشان داد چرا مربی به او اعتماد کرده بود. ژلسون از آن دست بازیکنانی است که تنها یک لحظه برای تغییر جریان مسابقه نیاز دارد؛ لحظه‌ای که در ورزشگاه آستانا آرنا پیدا کرد و توپ را از کنار دستان دروازه‌بان شکست‌ناپذیر کایرات عبور داد.

ژلسون در نیمه اول فعال بود، توپ می‌گرفت، می‌دوید، خطر می‌ساخت و البته حملاتی هم از دست می‌داد. او گاهی تصمیم‌های اشتباه داشت اما المپیاکوس هم در مجموع در تصمیم‌گیری‌های نهایی دچار مشکل بود. با این حال، مندیلیبار که به کیفیت فردی او باور داشت، او را در زمین نگه داشت چون می‌دانست یک لحظه کافی است.

در دقیقه ۷۳، ژلسون با کنترل عالی روی پاس درخشان طارمی، سرش را بالا آورد، وضعیت ال‌کعبی را دید و دریافت که پاس دادن اصلاً ساده نیست. دروازه‌بان کایرات لحظه‌ای زاویه بسته را باز گذاشت و ژلسون توپ را از شکاف باریکی عبور داد؛ گلی که شبیه معجزه بود.

این گل هم تصمیم درست مربی را ثابت کرد و هم همه منتقدانی را که خواهان تعویض بازیکن پرتغالی بودند، بی‌پاسخ گذاشت. علاوه بر این صحنه، المپیاکوس در لیگ قهرمانان امسال بارها نشان داده مدل فوتبالش ارزشمند است. 

با این پیروزی، المپیاکوس همچنان در لیگ قهرمانان زنده ماند و حالا در دو بازی حساس مقابل لورکوزن و آژاکس، در جست‌وجوی یک شگفتی بزرگ برای صعود خواهد بود.

