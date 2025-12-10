چهل روز با اوسمار؛ بازگشت ثبات و امید به پرسپولیس

به گزارش ایلنا، بازگشت اوسمار ویه‌را به پرسپولیس در پنج‌ آبان‌ماه، نقطه عطفی برای تیمی بود که پس از هشت هفته پرنوسان، بیش از هر زمان دیگری به تغییر نیاز داشت. سرمربی برزیلی یک روز پس از ورود به تهران همراه تیم راهی تبریز شد و از هشتم آبان رسماً هدایت فنی سرخپوشان را بر عهده گرفت. اکنون و پس از گذشت چهل روز، کارنامه او نشان می‌دهد پرسپولیس از دوره بی‌ثباتی عبور کرده و روندی رو به رشد را تجربه می‌کند.

در این دوره، ویه‌را چهار مسابقه رسمی را هدایت کرده که حاصل آن سه کلین‌شیت و سه پیروزی بوده است. تنها توقف پرسپولیس، تساوی در دربی مقابل استقلال است؛ دیداری که با وجود فشارهای روانی، سرخپوشان توانستند بدون شکست از آن عبور کنند. این آمار یک نشانه روشن دارد: پرسپولیسِ اوسمار تیمی است که با گلزنی، نتیجه را حفظ می‌کند و ساختار دفاعی‌اش اجازه فروپاشی نمی‌دهد.

اهمیت این عملکرد زمانی بیشتر می‌شود که به شرایط ورود اوسمار توجه کنیم؛ تیمی که با وحید هاشمیان تنها دو برد در هشت هفته داشت و میانگین امتیازگیری آن around یک امتیاز بود، با ویه‌را در چهار هفته به میانگین ۲.۵ امتیاز رسیده است. این تغییر نه یک روند لحظه‌ای، بلکه نتیجه یک تحول ساختاری در سبک بازی تیم است.

بخش مهمی از این تغییر به بازآفرینی «هویت دفاعی» پرسپولیس بازمی‌گردد؛ هویتی که سال‌ها عنصر اصلی موفقیت تیم بوده است. ویه‌را بدون ایجاد تغییرات گسترده، توانسته نظم دفاعی را به تیم بازگرداند، نقش‌ها را شفاف‌تر کند و فاصله خطوط را کاهش دهد. نتیجه این اصلاحات، سه بازی بدون گل خورده و افزایش محسوس ثبات تاکتیکی بوده است.

اوسمار علاوه بر ساختار فنی، در بُعد روانی نیز تأثیرگذاری قابل توجهی داشته است. تیمی که تحت فشار نتایج سینوسی قرار داشت، اکنون با آرامش و اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی می‌کند. کاهش حواشی، ثبات در کادرفنی و برنامه‌ریزی مشخص تمرینی از عواملی بوده که فضای تیم را به سمت انسجام سوق داده است.

مرحله بعدی کار اوسمار، بهبود فاز هجومی است؛ بخشی که هنوز تمام ظرفیت خود را نشان نداده و می‌تواند نقطه رشد سرخپوشان در ادامه فصل باشد. شناخت دقیق او از ترکیب اصلی، ویژگی‌های فردی بازیکنان و نیازهای تاکتیکی تیم می‌تواند این روند را شتاب دهد.

پس از حدود چهل روز، پرسپولیس بار دیگر تیمی منسجم، هدفمند و قابل‌اعتماد به نظر می‌رسد. ویه‌را نه‌تنها نتایج را تغییر داده، بلکه مسیر را دگرگون کرده است. اگر این روند ادامه یابد، پرسپولیس می‌تواند مانند سال‌های گذشته در میان جدی‌ترین مدعیان قهرمانی قرار گیرد. بازگشت اوسمار آغاز یک همکاری امیدوارکننده است؛ همکاری‌ای که می‌تواند فصل سرخ‌ها را به شکلی کاملاً متفاوت رقم بزند.

