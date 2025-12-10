بازیکن پرسپولیس به لیگ یک کویت پیوست
رضا کرماللهچعب، بازیکن سابق تیم ملی جوانان و بزرگسالان و همچنین پرسپولیس، با امضای قراردادی یکساله به تیم برقان در لیگ یک فوتبال کویت پیوست.
به گزارش ایلنا، این بازیکن که سابقه حضور در لیگ برتر ایران و تیمهای ملی پایه را در کارنامه دارد، پس از چند هفته مذاکره با باشگاه کویتی، سرانجام با این تیم به توافق رسید و فصل پیشرو را در فوتبال کویت سپری خواهد کرد.
تیم برقان امیدوار است با جذب بازیکنان باکیفیت و باتجربهای مانند کرماللهچعب، جایگاه خود را در لیگ یک تقویت و برای صعود به لیگ برتر کویت رقابت کند.