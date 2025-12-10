خبرگزاری کار ایران
آمار ویژه پرسپولیس با اوسمار

آمار ویژه پرسپولیس با اوسمار
کد خبر : 1725538
تیم فوتبال پرسپولیس در ۴۰ روزی که تحت هدایت سرمربی برزیلی خود قرار گرفته است، در ۳ مسابقه از ۴ مسابقه خود به پیروزی رسیده است.

به گزارش ایلنا، بازگشت اوسمار ویرا و توافق دو طرف در ۵ آبان نهایی شد. او ۷ آبان به تهران آمد و ۸ آبان همراه سرخ‌ها در تبریز بود هرچند در هدایت تیم ورود نکرد و از فردای آن روز، تیم را در اختیار گرفت.

او در ۴۰ روز گذشته، پرسپولیس را در ۴ مسابقه رسمی به میدان فرستاده است. پرسپولیس در ۳ پیکار از این ۴ مسابقه دروازه را بسته نگه داشت و در ۳ مسابقه‌ای که گلزنی کرد، به پیروزی رسید.

پرسپولیس و اوسمار ۴۰ روز نخست که می‌توانست سخت و دشوار باشد را به خوبی پشت سر گذاشتند و حالا با شناخت و درک بهتری نسبت به هم کار را با حمایت هواداران ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
