آمار ویژه پرسپولیس با اوسمار

به گزارش ایلنا، بازگشت اوسمار ویرا و توافق دو طرف در ۵ آبان نهایی شد. او ۷ آبان به تهران آمد و ۸ آبان همراه سرخ‌ها در تبریز بود هرچند در هدایت تیم ورود نکرد و از فردای آن روز، تیم را در اختیار گرفت.

او در ۴۰ روز گذشته، پرسپولیس را در ۴ مسابقه رسمی به میدان فرستاده است. پرسپولیس در ۳ پیکار از این ۴ مسابقه دروازه را بسته نگه داشت و در ۳ مسابقه‌ای که گلزنی کرد، به پیروزی رسید.

پرسپولیس و اوسمار ۴۰ روز نخست که می‌توانست سخت و دشوار باشد را به خوبی پشت سر گذاشتند و حالا با شناخت و درک بهتری نسبت به هم کار را با حمایت هواداران ادامه خواهند داد.