ژست و کریخوانی تکراری اوسمار: عدد سه!
اوسمار ویهرا سومین پیروزی خود در این فصل را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، اوسمار ویهرا در دیدار برابر پیکان سومین پیروزی خود در بازگشت دوبارهاش به پرسپولیس را جشن گرفت و بار دیگر امضای خود را پای یک سه امتیاز مهم دیگر برای پرسپولیس گذاشت؛ بردی که این بار طعم ویژهتری داشت، چراکه سرخها را موقتاً به صدر جدول رساند و نشان داد تیم رفته رفته با تفکرات سرمربی برزیلیاش هماهنگتر میشود.
اوسمار که در دوره قبلی حضورش روی نیمکت پرسپولیس موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود، این بار در شرایطی دوباره به جمع سرخها بازگشت که این تیم، فصل را با وحید هاشمیان آغاز کرده بود و شروع چندان مطلوبی نداشت، اما با تغییر روی نیمکت، حالا پرسپولیس آرام آرام به ثبات میرسد و زیر نظر اوسمار، روندی رو به رشد را تجربه میکند.
سرخها با هدایت اوسمار موفق شدهاند برابر استقلال خوزستان، شمسآذر و پیکان به سه برد ارزشمند دست پیدا کنند و در کنار آن، در دربی پایتخت نیز به یک تساوی برسند؛ نتایجی که مجموع امتیازات پرسپولیس را به عدد ۲۲ رسانده و این تیم را فعلاً بر صدر جدول نشانده است. هرچند با برگزاری دیدارهای امروز احتمال تغییر جایگاه سرخها وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، بازگشت اعتماد به نفس به پرسپولیس است.
اوسمار پس از بازی برابر پیکان با نمایش عدد سه برابر دوربین عکاسان، این پیروزی را جشن گرفت تا پیام روشنی به رقبا بدهد؛ اینکه پرسپولیس بار دیگر روی ریل افتاده و به روزهای اوج خود نزدیک میشود.