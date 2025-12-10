به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف در پنجاه و دومین بازی خود برای پرسپولیس توانست چهاردهمین گلش را هم به ثمر رساند تا جزو برترین گلزنان تیم فعلی قرمزها لقب بگیرد. او همچنین سه پاس گل هم برای پرسپولیس داده تا به صورت متوسط هر سه بازی یک اثر روی گل‌های تیمش داشته باشد.

نکته جالب اینکه او در همسایگی حسین کنعانی، مهرداد میناوند، افشین پیروانی، ابراهیم توره، مهرداد اولادی و غلامرضا رضایی قرار داشت و توانست از آنها پیشی بگیرد تا حالا در کنار گادوین منشا در جمع شصت گلزن برتر تاریخ پرسپولیس قرار بگیرد. او با سه گل دیگر از رکورد آلن ویتل هم خواهد گذشت تا دومین گلزن خارجی برتر این باشگاه لقب بگیرد.

در تیم فعلی پرسپولیس فرشاد احمدزاده با 16 گل، امید عالیشاه با 26 گل و علی علیپور با 92 گل برترین گلزنان محسوب می‌شوند و اورونوف شانس این را خواهد داشت تا در هفته‌های آینده از آمار فرشاد هم پیشی بگیرد و او را جا بگذارد. البته فوق ستاره ازبکستانی برای ورود به جمع گلزنان برتر باشگاه کار سختی خواهد داشت و باید بدون مصدومیت به این روند ادامه دهد.

نکته جالب اینکه گادوین منشا به عنوان مهاجم نوک در 63 بازی توانست 14 گل بزند اما اورونوف با تعداد بازی کمتر به این آمار رسیده و شاید اگر مصدومیت فصل گذشته نبود، حالا از مرز بیست گل هم برای پرسپولیس عبور می‌کرد.

این در حالی است که اگر اورونوف تا پایان فصل آینده که مدت زمان قراردادش است، در پرسپولیس بماند میتواند بعد از گئورگی گولسیانی و بشار رسن به سومین خارجی تاریخ این باشگاه تبدیل شود که به مرز 100 بازی با این تیم می‌رسد.

