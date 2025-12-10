عبور لامین یامال از کیلیان امباپه (عکس)

خبرگزاری کار ایران
لامین یامال با پشت سر گذاشتن کیلیان امباپه، به تأثیرگذارترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان پیش از ۱۸سالگی تبدیل شد. او تاکنون با ۷ گل و ۷ پاس‌گل در مجموع ۱۴ نقش‌آفرینی مستقیم ثبت کرده است.

به گزارش ایلنا،  لامین یامال با عبور از رکورد کیلیان امباپه، جایگاه تأثیرگذارترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا پیش از رسیدن به سن ۱۸سالگی را از آنِ خود کرد؛ دستاوردی که اهمیت ویژه‌ای در تاریخ این رقابت‌ها دارد.

این استعداد استثنایی بارسلونا تاکنون با ۷ گل و ۷ پاس‌گل موفق شده مجموعاً ۱۴ اثرگذاری مستقیم در جریان مسابقات ثبت کند؛ آماری که نه‌تنها برای یک بازیکن جوان شگفت‌انگیز است، بلکه بسیاری از ستارگان باتجربه نیز به سختی به آن نزدیک می‌شوند.

درخشش زودهنگام یامال نشان می‌دهد که فوتبال اروپا در آستانه ظهور یکی از پدیده‌های نسل جدید قرار گرفته؛ بازیکنی که در همین سن کم، توانسته در معتبرترین تورنمنت باشگاهی جهان چنین نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

