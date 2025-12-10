خبرگزاری کار ایران
لیگ قهرمانان اروپا؛

پیروزی لیورپول مقابل اینتر در شب برد دشوار بارسلونا و شکست چلسی

پیروزی لیورپول مقابل اینتر در شب برد دشوار بارسلونا و شکست چلسی
بازی بزرگ شب نخست هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی لیورپول در خانه اینتر خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، شب نخست هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 با پیروزی لیورپول مقابل اینتر، برتری بارسلونا و شکست چلسی به پایان رسید.

اینتر که از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) و در ورزشگاه سن‌سیرو میزبان لیورپول بود، تن به شکست یک بر صفر مقابل میهمان خود داد. این دومین شکست متوالی اینتر پس از باخت هفته گذشته مقابل اتلتیکومادرید محسوب می‌شود.

تک گل بازی را دومنیک سوبوسلای در دقیقه 88 و از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ این در حالی است که گل دیگر لیورپول توسط ابراهیما کوناته و در دقیقه 32 از سوی VAR رد شد.

در بازی همزمان؛ بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود نوکمپ میزبان اینتراخت فرانکفورت بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میهمان خود عقب افتاد، کامبک زده و با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.

ژول کونده، مدافع فرانسوی بلوگرانا هر 2 گل این تیم را در دقایق 50 و 53 وارد دروازه میهمان آلمانی کرد. یک گل روبرت لواندوفسکی در دقیقه 10 نیز از سوی VAR مردود اعلام شد.

در دیگر بازی؛ چلسی در خانه آتالانتا به میدان رفت و بر خلاف بارسلونا، کامبک خورد. این تیم ابتدا با گل دقیقه 25 ژوائو پدرو پیش افتاد اما در ادامه جانلوکا اسکاماکا که به تازگی از مصدومیتی طولانی بازگشته در دقیقه 55 کار را به تساوی کشاند و سپس شارل دکتلاره در دقیقه 83 کار چلسی را ساخت.

همچنین اتلتیکومادرید نیز بعد از پیروزی روحیه‌بخش هفته گذشته مقابل اینتر؛ این بار در خانه آیندهوون به میدان رفت و در حالی که با یک گل از میزبان خود عقب بود، کامبک زد و به پیروزی 3 بر 2 رسید.

خولین آلوارس (37)، دیوید هانکو (52) و الکساندر سورلوث (56) برای روخی‌بلانکو در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

تاتنهام 3 - اسلاویاپراگ صفر

موناکو یک - گالاتاسرای صفر

سن‌ژیلوا 2 - مارسی 3

در شب دوم و پایانی هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 امشب و در دو نوبت 9 بازی دیگر برگزار خواهند شد.

