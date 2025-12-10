ترکیب احتمالی استقلال مقابل ملوان
ترکیب احتمالی استقلال مقابل ملوان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، استقلال در حالی خودش را برای تقابل با ملوان آماده میکند که برای بازگشت به صدر جدول تنها یک راه روشن پیش رویش قرار دارد؛ پیروزی در این بازی خانگی. مسابقهای که بهدلیل فضای ایجادشده پس از دیدار جنجالی دو تیم در جام حذفی و اعتراضاتی که ملوانیها نسبت به قضاوت آن بازی داشتند، حالا حساسیتی دوچندان پیدا کرده است. آبیها دربی را بدون گل پشت سر گذاشتند و اکنون تلاش میکنند با استفاده از همان انسجام دفاعی و ایجاد تغییرات جزئی در بخش هجومی، سه امتیاز مهم این هفته را بهدست آورند.
آنتونیو آدان در اوج آمادگی قرار دارد؛ سنگربان اسپانیایی استقلال دو بازی پیاپی را بدون گل خورده پشت سر گذاشته، ابتدا برابر فولاد با مهار پنالتی تیمش را نجات داد و سپس در دربی مقابل پرسپولیس دو موقعیت بزرگ از اورونوف را گرفت تا ثابت کند در هفتههای اخیر به یکی از ستونهای اصلی تیم تبدیل شده است.
در خط دفاع رستم آشورماتوف بار دیگر نمایش قابل قبولی ارائه داد؛ او در دربی یکی از بهترینهای استقلال بود و همان استحکام همیشگی را در قلب دفاع نشان داد. سامان فلاح نیز کاملاً دگرگون شده؛ مدافعی که چند هفته قبل زیر فشار انتقادات قرار داشت، برابر پرسپولیس یکی از بهترین بازیهای فصلش را انجام داد و فاصله قابل توجهی با روزهای ضعیفش گرفت.
در سمت راست صالح حردانی نیمه اول را سخت پشت سر گذاشت و چند بار در مهار اورونوف جا ماند، اما در نیمه دوم بهتر شد و توانست از پس فشار حملات پرسپولیس برآید. در سمت چپ حسین گودرزی بازی منظم و کماشتباهی ارائه کرد و در کارهای دفاعی یکی از مطمئنترین نفرات زمین بود.
در خط میانی زوج امیرمحمد رزاقینیا و دیدیه اندونگ مقابل پرسپولیس عملکردی پرتلاش و جنگنده داشتند. رزاقینیا بار دیگر نشان داد که چقدر بالغانه و فراتر از سنش بازی میکند و اندونگ نیز قبل از ترک ایران برای حضور در جام ملتهای آفریقا، یکی از بهترین مسابقات خود را در میانه میدان پشت سر گذاشت. با این حال استقلال میداند که بزودی باید بدون ستاره گابنیاش در چند بازی مهم به میدان برود.
در بخش هجومی، یاسر آسانی در دربی فعال بود اما یک فرصت طلایی را از دست داد؛ شوت دقیق او که میتوانست سرنوشت بازی را تغییر دهد از کنار دروازه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی اما یکی از بهترینهای زمین بود؛ بارها با سرعت و دریبلهایش مدافعان پرسپولیس را پشت سر گذاشت و یکی از مهرههای کلیدی جریانسازی در حملات استقلال بود. منیر الحدادی هم که با وجود آسیبدیدگی و پس از سفر درمانی کوتاهمدت به خارج از کشور در دربی حاضر شد، توانست بخش زیادی از قابلیتهای فنیاش را نشان دهد و حالا برای بازی با ملوان آمادهتر خواهد بود.
در نوک پیکان خط حمله سعید سحرخیزان قرار دارد که هرچند در دربی یک موقعیت تکبهتک ارزشمند را از دست داد و حسرت بزرگی برایش باقی ماند، اما همچنان در فرم خوبی است و استقلال امیدوار است برابر ملوان بتواند جبران کند.
ترکیب احتمالی استقلال مقابل ملوان:
آنتونیو آدان – رستم آشورماتوف – سامان فلاح – حسین گودرزی – صالح حردانی – دیدیه اندونگ – امیرمحمد رزاقینیا – یاسر آسانی – علیرضا کوشکی – منیر الحدادی – سعید سحرخیزان