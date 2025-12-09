رونمایی از ترکیب اینتر و لیورپول

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته ششم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های اینتر و لیورپول با هم مصاف می دهند.

ترکیب اینتر برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

زومر | آکانجی، آچربی، باستونی | هنریکه، بارلا، چالهان‌ اوعلو، مخیتاریان، دی‌ مارکو | تورام و مارتینز

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

آلیسون | گومز، کوناته، فن‌ دایک، رابرتسون | خرافنبرخ، مک‌ آلیستر | سوبوسلای، جونز، اکیتیکه | ایساک

