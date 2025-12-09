خداداد عزیزی به کمیته انضباطی احضار شد
پس از پایان دیدار تراکتور و ذوبآهن، خداداد عزیزی برای ارائه توضیحات درباره حواشی این مسابقه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.
به گزارش ایلنا، وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که خداداد عزیزی، سرمربی تراکتور، پس از پایان دیدار این تیم مقابل ذوبآهن اصفهان برای ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص حواشی ایجادشده به کمیته انضباطی فراخوانده شده است.
این احضار در پی مصاحبه جنجالی عزیزی در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر صورت گرفته؛ گفتوگویی که در آن او درباره چند موضوع مختلف اظهارات تند، متفاوت و در برخی موارد عجیب مطرح کرد. بخشهایی از صحبتهای او که به توضیح درباره عبارت توهینآمیز پیشین خود در برنامه زنده تحلیلی مربوط میشد نیز با واکنشهایی همراه شد و حتی برخی عبارات به دلیل ماهیت نامتعارف قابل پخش نبود.
باشگاه تراکتور تاکنون واکنشی رسمی نسبت به احضار سرمربی خود نشان نداده و باید در روزهای آینده منتظر تصمیم کمیته انضباطی درباره این پرونده بود.