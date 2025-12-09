آذرباد: کمتجربگی پیکان باعث از دست رفتن امتیاز شد
محسن آذرباد، کاپیتان پیکان، پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس، با تمجید از کیفیت بازی و حریف، دلیل اصلی باخت را کمتجربگی و نبود باور کافی در لحظات حساس دانست.
به گزارش ایلنا، محسن آذرباد، کاپیتان تیم فوتبال پیکان، پس از شکست یک بر صفر برابر پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگاران، کیفیت مسابقه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بازی خوبی بود و به پرسپولیس و هوادارانش تبریک میگویم. در چنین بازیهایی سطح واقعی بازیکنان مشخص میشود. موقعیتهایی داشتیم که میتوانست نتیجه را عوض کند، اما کمتجربگی و نبود باور لازم باعث شد امتیاز از دست برود.
او سپس به وضعیت سکوها اشاره کرد و افزود: بازی اعلاماً بدون تماشاگر بود، اما بیش از صد نفر در ورزشگاه حضور داشتند.
آذرباد درباره روند نتایج پیکان توضیح داد: چند هفته نتیجه نگرفتیم، اما در سه هفته اخیر روند خوبی داشتیم و توانستیم پیروز شویم. امروز هم عملکرد تیم بد نبود و بازیکنان وظایفشان را بهخوبی انجام دادند. وقتی مقابل تیم بزرگی مثل پرسپولیس قرار میگیری، کوچکترین اشتباه میتواند تعیینکننده باشد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد تیم در نیمفصل دوم شرایط بهتری پیدا کند: تیم ما کیفیت بالایی دارد. امیدوارم طی یکی دو هفته آینده بازیکنان مصدوم به ترکیب برگردند. از نیمفصل دوم مطمئناً تیم آمادهتر و قدرتمندتری خواهیم بود.