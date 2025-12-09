خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آذرباد: کم‌تجربگی پیکان باعث از دست رفتن امتیاز شد

آذرباد: کم‌تجربگی پیکان باعث از دست رفتن امتیاز شد
کد خبر : 1725370
لینک کوتاه کپی شد.

محسن آذرباد، کاپیتان پیکان، پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس، با تمجید از کیفیت بازی و حریف، دلیل اصلی باخت را کم‌تجربگی و نبود باور کافی در لحظات حساس دانست.

به گزارش ایلنا،  محسن آذرباد، کاپیتان تیم فوتبال پیکان، پس از شکست یک‌ بر صفر برابر پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگاران، کیفیت مسابقه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بازی خوبی بود و به پرسپولیس و هوادارانش تبریک می‌گویم. در چنین بازی‌هایی سطح واقعی بازیکنان مشخص می‌شود. موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانست نتیجه را عوض کند، اما کم‌تجربگی و نبود باور لازم باعث شد امتیاز از دست برود.

او سپس به وضعیت سکوها اشاره کرد و افزود: بازی اعلاماً بدون تماشاگر بود، اما بیش از صد نفر در ورزشگاه حضور داشتند.

آذرباد درباره روند نتایج پیکان توضیح داد: چند هفته نتیجه نگرفتیم، اما در سه هفته اخیر روند خوبی داشتیم و توانستیم پیروز شویم. امروز هم عملکرد تیم بد نبود و بازیکنان وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دادند. وقتی مقابل تیم بزرگی مثل پرسپولیس قرار می‌گیری، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد تیم در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری پیدا کند: تیم ما کیفیت بالایی دارد. امیدوارم طی یکی دو هفته آینده بازیکنان مصدوم به ترکیب برگردند. از نیم‌فصل دوم مطمئناً تیم آماده‌تر و قدرتمندتری خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری