احمدزاده: در ویدئوی جنجالی نبودم

احمدزاده: در ویدئوی جنجالی نبودم
کد خبر : 1725369
فرشاد احمدزاده پس از پیروزی پرسپولیس برابر پیکان و صعود سرخپوشان به صدر جدول از اهمیت این سه امتیاز گفت و به رأی کمیته انضباطی درباره ویدئوی جنجالی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  فرشاد احمدزاده پس از پیروزی یک‌ بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان در گفت‌وگو با خبرنگاران، کسب سه امتیاز این مسابقه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: با این برد شرایط‌مان خیلی خوب شد و این سه امتیاز می‌تواند در ادامه فصل تأثیر زیادی داشته باشد. تنها ناراحتی ما این بود که هواداران کنارمان نبودند. خدا را شکر که نتیجه را گرفتیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

او در ادامه به رأی کمیته انضباطی درباره ویدئوی منتشرشده پیش از دربی پرداخت و توضیح داد: من اصلاً در آن صحنه حضور نداشتم. تعویضی هم که بودم مستقیماً با هماهنگی آقای پیروانی از کنار زمین به رختکن رفتم. خواهش می‌کنم در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری داشته باشند؛ چون در چند سال گذشته هیچ حاشیه‌ای نداشتم و در مسائل این‌چنینی دخالت نکرده‌ام. امیدوارم کمیته انضباطی در رأی خود تجدیدنظر کند.

احمدزاده همچنین درباره دوران حضور وحید هاشمیان و تغییر پستش به دفاع چپ گفت: در طول فوتبالم همیشه سعی کرده‌ام وظیفه تاکتیکی‌ام را انجام بدهم. برایم مهم نبوده گل بزنم یا پاس گل بدهم؛ مهم این بوده که به تیم کمک کنم. آن زمان آقای هاشمیان تصمیم گرفتند در دفاع چپ بازی کنم و طبیعی بود که این وظیفه را قبول کنم.

او در توضیح دشواری این تغییر پست افزود: سال‌ها در پست هافبک راست بازی کرده‌ام و رفتن به دفاع چپ سخت است. زاویه‌های بدنی و اصول دفاعی متفاوت است، اما تصمیم فنی باشگاه بود و من هم وظیفه داشتم اجرا کنم.

هافبک پرسپولیس در پایان درباره دربی اخیر در اراک و کاهش ظرفیت تماشاگران اظهار کرد: دربی با حضور هواداران زیباتر است. اینکه از صد هزار تماشاگر به هشت یا نه هزار نفر برسیم، اتفاق خوشایندی نیست. امیدوارم ورزشگاه آزادی هرچه زودتر آماده شود تا دربی‌های باکیفیت‌تر و تماشاگرپسندتری برگزار شود.

