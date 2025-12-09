خبرگزاری کار ایران
تبریزی: تعویضم ربطی به درگیری با سرمربی نداشت

مرتضی تبریزی، مهاجم پیکان، پس از شکست برابر پرسپولیس شایعات مربوط به اختلاف با سعید دقیقی را رد کرد و گفت تصمیم تعویض هیچ ارتباطی به حاشیه‌ها ندارد.

به گزارش ایلنا،  مرتضی تبریزی، مهاجم تیم فوتبال پیکان، پس از دیدار مقابل پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگاران به شایعات مطرح‌شده درباره تعویضش واکنش نشان داد.

او تأکید کرد هیچ اختلافی میان او و کادر فنی وجود نداشته و گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد. متوجه نشدم چه زمانی صدایم کردند و فکر نمی‌کنم موضوعی که مطرح شده واقعیت داشته باشد.

تبریزی درباره روند بازی توضیح داد: نمایش خوبی ارائه دادیم و در نیمه اول کاملاً بر بازی مسلط بودیم. می‌توانستیم برنده به رختکن برویم اما روی یک غافلگیری گل خوردیم. با وجود احترامی که برای پرسپولیس قائلم، فکر می‌کنم مساوی نتیجه منصفانه‌تری بود.

او در ادامه به کیفیت زمین اشاره کرد و گفت: زمین امروز وضعیت بدی نداشت اما واقعیت این است که فوتبال ایران از نظر ساختاری و مدیریتی مشکلات زیادی دارد. فاصله‌مان با کشورهای پیشرفته زیاد است و امیدوارم این شکاف به‌تدریج کمتر شود.

مهاجم پیکان همچنین درباره غیبت کسری طاهری و تأثیر آن بر تیم گفت: کسری بازیکن بسیار توانمند و انسان فوق‌العاده‌ای است و حتی به تیم ملی هم دعوت شد. مصدومیت او بدشانسی بزرگی بود. خود من دو بار چنین آسیب‌هایی را تجربه کرده‌ام و می‌دانم چقدر دشوار است. امیدوارم هرچه زودتر به میادین برگردد.

تبریزی در جمع‌بندی عملکرد تیم افزود: از شرایط سخت ابتدای فصل فاصله گرفتیم و دو برد خوب هم کسب کردیم. امروز هم می‌توانستیم دست‌کم یک امتیاز بگیریم. تیم ما جوان است و پتانسیل بالایی دارد. امیدوارم در ادامه راه نتایج بهتری کسب کنیم و جایگاه تیم ارتقا پیدا کند.

