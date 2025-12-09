به گزارش ایلنا، مهرداد کریمیان، دستیار سعید دقیقی، پس از شکست یک‌برصفر پیکان مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره صحنه‌ای که به کارت زرد او منجر شد توضیحاتی ارائه داد.

او گفت: در صحنه مورد اعتراض، بازیکن تیمش در موقعیتی رو به دروازه قرار داشته و خطای مدافع پرسپولیس می‌توانست با کارت زرد جریمه شود.

کریمیان در تشریح آن لحظه گفت: بازیکن ما رو به دروازه بود و شرایط یک خطای اخطاری کاملاً وجود داشت. مدافع پرسپولیس برای متوقف کردن او تکل زد و اگر داور کارت می‌داد، بازیکن حریف دو کارته و اخراج می‌شد. آقای عرب‌براقی از داوران خوب لیگ است، اما حس کردم در آن لحظه مدیریت کرد و کارت نداد. به‌نظر من حق ما ضایع شد و مجبور بودم اعتراض کنم. می‌شد این صحنه بهتر قضاوت شود.

او سپس به عملکرد پیکان پرداخت و گفت: در لحظات پایانی کمی ترسو بازی کردیم. بازی مقابل پرسپولیس همیشه پرفشار است. تیم ما جوان است و در اکثر مسابقات به موقعیت می‌رسیم. امروز هم در حد بضاعت‌مان عملکرد خوبی داشتیم. بچه‌ها جنگیدند، موقعیت ساختند و تلاش کردند. امیدوارم در هفته‌های آینده شرایط تیم بهتر شود.

کریمیان در ادامه با اشاره به کیفیت زمین‌های لیگ توضیح داد: چمن شهر قدس هفته گذشته فوق‌العاده بود اما نمی‌دانم چه شد که در بازی بعد کیفیتش افت کرد. مقابل ملوان هم زمین مناسب نبود و چمن ایراد اساسی داشت. به همین دلیل امروز در زمین دیگری بازی کردیم و خدا را شکر کیفیت چمن اینجا خوب بود. لازم می‌دانم از عوامل نگه‌داری چمن تشکر کنم.

مربی پیکان در پایان عملکرد تیم جوانش را امیدوارکننده توصیف کرد و افزود: ما تیم جوانی هستیم و مطمئنیم با افزایش تجربه، شرایط فنی‌مان بهتر خواهد شد. موقعیت ایجاد می‌کنیم و تلاش تیمی خوبی داریم. امیدواریم در ادامه مسیر نتایج بهتری کسب کنیم.

