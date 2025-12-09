پیروزی خیبر در آبادان مقابل استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار روز نخست از هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های استقلال خوزستان و خیبر خرم‌آباد از ساعت 18:30 امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با برد یک بر صفر شاگردان سیدمهدی رحمتی در خیبر به اتمام رسید.

سرنوشت این بازی در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست رقم خورد، جایی که مدافعان استقلال خوزستان مرتکب خطای پنالتی شدند تا علی آزادمنش در دقیقه 4+45 تنها گل مسابقه را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم خیبر در دیدار هفته گذشته‌اش مقابل شمس آذر قزوین نیز صاحب ضربه پنالتی شد، اما مهرداد قنبری در دقیقه 68 آن را از دست داد.

پیروزی در بازی امروز تیم خیبر خرم‌آباد را 19 امتیازی کرد و تا رده چهارم جدول لیگ برتر بالا کشاند. استقلال خوزستان نیز با 13 امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار گرفت.

قضاوت دیدار استقلال خوزستان - خیبر خرم‌آباد برعهده میثم عباسپور بود. این داور محمدرضا مهدی‌زاده از استقلال خوزستان و علی شجاعی و علیرضا آراسته از خیبر را با کارت زرد جریمه کرد.

استقلال خوزستان که به علت مشکلات مربوط به ورزشگاه غدیر اهواز همچنان دور از خانه بازی می‌کند، امروز هم به ناچار در آبادان از میهمان خرم‌آبادی‌اش پذیرایی کرد.

هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا (چهارشنبه) با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

فجر سپاسی شیراز - چادرملو اردکان، ساعت 16:30، ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان، ساعت 16:30 ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

مس رفسنجان - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - ملوان بندر انزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه شهدای شهر قدس

