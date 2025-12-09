پیروانی: فوتبال بدون هوادار لطفی ندارد

به گزارش ایلنا، افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، پس از پیروزی یک بر صفر سرخپوشان مقابل پیکان، عملکرد تیم و اهمیت نتیجه را مورد توجه قرار داد. او گفت: بازی نزدیکی بود اما آنچه اهمیت داشت سه امتیاز بود. تقریباً همه بازی‌ها دشوار، فشرده و حساس شده‌اند. به هواداران، کادر فنی و بازیکنان تبریک می‌گویم که توانستیم این امتیاز مهم را کسب کنیم.

پیروانی درباره حواشی دقایق ابتدایی مسابقه و اعتراض کادر فنی پیکان به حضور هواداران توضیح داد: از قبل قرار بود تعداد مشخصی از هواداران دو تیم با لیست وارد شوند. آنها شروع به تشویق کردند و تیم حریف معترض شد. ما هم به هواداران گفتیم آرامش را حفظ کنند. باید این را پذیرفت که فوتبال بدون تماشاگر معنا ندارد، خصوصاً برای تیمی مثل پرسپولیس که در هر شهری بیشترین هوادار را دارد. ما هوادار سازمان‌یافته با اتوبوس و هواپیما نمی‌بریم؛ این مردم هستند که هرجا می‌رویم کنار تیمشان هستند و به آن افتخار می‌کنیم.

سرپرست پرسپولیس درباره شرایط پنجره نقل و انتقالاتی تیم در نیم‌فصل گفت: فعلاً تا باز شدن پنجره زمان باقی است و هنوز صحبتی انجام نشده. مطمئناً کادر فنی برای تقویت تیم تصمیم‌گیری می‌کند و اگر در پستی نیاز باشد، بهترین گزینه را اضافه خواهند کرد.

پیروانی همچنین درباره قرعه‌کشی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار نظر کرد و گفت: حضور در جام جهانی افتخار بزرگی است. تصور می‌کنم گروه ایران نسبت به برخی گروه‌های دیگر آسان‌تر باشد اما امروز دیگر بازی ساده وجود ندارد و هیچ تیمی ضعیف نیست. امیدوارم تیم ملی بتواند نتایج خوبی کسب کند.

او در پایان درباره شرایط چمن و میزبانی دربی اراک تنها به همین جمله بسنده کرد: توقع خود من هم دربی بهتری بود. درباره زمین و شرایط مسابقه محدودیت صحبت دارم و ترجیح می‌دهم اظهار نظر نکنم.

