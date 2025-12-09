خبرگزاری کار ایران
اعتراض رسمی پیکان به داوری: پنالتی واضح از چشم داور و VAR پنهان ماند

کد خبر : 1725362
باشگاه پیکان پس از پایان دیدار برابر پرسپولیس با انتشار یک ویدیو از زاویه کنار زمین، به تصمیم مهدی عرب‌براقی و تیم داوری اعتراض کرد و مدعی شد برخورد مدافع پرسپولیس با سجاد جعفری باید پنالتی اعلام می‌شد.

به گزارش ایلنا، جنجال داوری مسابقه پیکان و پرسپولیس حتی پس از پایان بازی نیز ادامه پیدا کرده است. باشگاه پیکان با انتشار یک ویدیو از زاویه جدید و صدور یک متن انتقادی، اعتراض رسمی خود را نسبت به قضاوت مهدی عرب‌براقی اعلام کرد.

در بیانیه منتشرشده از سوی پیکان آمده است:
این خطا از دید داور پنالتی نبود! خطای پنالتی آشکار مدافع پرسپولیس روی بازیکن پیکان که از چشم تیم داوری دور ماند!

صحنه مورد اعتراض پیکان به دقیقه ۵+۴۵ نیمه نخست بازمی‌گردد؛ جایی که سجاد جعفری پس از برخورد با حسین ابرقویی در محوطه جریمه پرسپولیس به زمین افتاد. بازیکنان پیکان بلافاصله درخواست پنالتی داشتند اما داور ادامه بازی را اعلام کرد. بررسی این صحنه در VAR نیز تصمیم داور وسط را تأیید کرد.

نکته قابل توجه اینکه چند لحظه بعد، در محوطه جریمه مقابل نیز برخوردی مشکوک رخ داد که می‌توانست پنالتی برای پرسپولیس باشد، اما تیم داوری در این صحنه نیز دستور ادامه بازی داد و VAR هم تخلفی تشخیص نداد.

با وجود تأیید تصمیم داور توسط سامانه VAR در هر دو موقعیت، باشگاه پیکان معتقد است تصمیمات داوری تأثیر مستقیم بر روند بازی داشته و انتظار دارد کمیته داوران درباره این صحنه توضیح رسمی ارائه کند.

اعتراض رسمی پیکان به داوری: پنالتی واضح از چشم داور و VAR پنهان ماند

 

انتهای پیام/
