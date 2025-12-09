کرمانشاهی: پنالتی پرسپولیس درست بود
رضا کرمانشاهی، معاون اجرایی پرسپولیس، پس از پیروزی تیمش برابر پیکان عملکرد سرخپوشان را ستود و نبود هواداران در ورزشگاه را بزرگترین حسرت این مسابقه دانست.
به گزارش ایلنا، رضا کرمانشاهی، معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس، پس از کسب سه امتیاز ارزشمند برابر پیکان در گفتوگو با خبرنگاران، با قدردانی از عملکرد بازیکنان و کادر فنی گفت: سرخپوشان شایسته کسب این پیروزی بودند.
او افزود: به تیم بزرگ پرسپولیس خستهنباشید میگویم. برد مهمی بود و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. تنها حسرت امروز نبود هوادارانمان بود که جایشان در ورزشگاه واقعاً خالی بود.
کرمانشاهی در ادامه به صحنه بحثبرانگیز برخورد در محوطه جریمه اشاره کرد و گفت: صحنه را یکبار دیدم و سپس با چند کارشناس داوری صحبت کردم. آنها هم این نظر را داشتند که برخورد، پنالتی به سود پرسپولیس بوده است. ما به تیم داوری خستهنباشید میگوییم، اما توقع داشتیم با توجه به کیفیت بالای این گروه، سوتهای دقیقتری زده شود.
او درباره شائبه تأثیرگذاری دربی پیشِرو بر عملکرد داور توضیح داد: طبیعتاً قضاوت در هفته قبل از دربی کار آسانی نیست. داوران تلاش میکنند مدیریت درستی داشته باشند تا تیمها در آستانه این بازی حساس با مشکل روبهرو نشوند. عرببراقی و ناظمی دو گزینه اصلی قضاوت دربی بودند و کمیته داوران بعد از این مسابقه هر دو را در بازیهای پخش مستقیم قرار داده است. شاید همانطور که گفته میشود، حساسیت دربی بیتأثیر نبوده باشد.
معاون اجرایی پرسپولیس همچنین درباره اخطار تیوی بیفوما توضیح داد و گفت این کارت زرد بیشتر ناشی از روند بازی بوده است: اخطار بیفوما اخطار فنی نبود. قبل از آن دو بار روی او خطا شد و داور سوت نزد که باعث عصبی شدن بازیکن شد. در چند بازی اخیر هم چنین اتفاقاتی افتاده است؛ مثل بازیای که سروش رفیعی بهدلیل تصمیم دیرهنگام داور کارت گرفت. در این صحنه هم داور خودش جریان را به سمتی برد که بازیکن معترض شود.
او تأکید کرد هدفش دخالت در کار داور نیست و افزود: صرفاً نکات فنی را گفتم و درباره آن صحنه هم با کارشناسان مشورت کردم. نتیجه نظرات آنها مشخص بود.