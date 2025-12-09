خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی: به بازیکنان شمس آذر افتخار می‌کنم

رضایی: به بازیکنان شمس آذر افتخار می‌کنم
کد خبر : 1725358
لینک کوتاه کپی شد.

وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، پس از تساوی تیمش برابر گل‌گهر، عملکرد بازیکنانش را در شرایط ده‌نفره فوق‌العاده و فداکارانه توصیف کرد و نسبت به تصمیم داور در اخراج شاگردش انتقاد داشت.

به گزارش ایلنا،  وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل گل‌گهر در نشست خبری حاضر شد و با تمجید از تلاش بازیکنان جوان خود، گفت: با وجود ده‌نفره شدن در دقایق ابتدایی، نمایش منسجمی ارائه داده و موقعیت گل جدی به حریف نداده است.

او در تحلیل روند مسابقه اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم اما اخراج بازیکن ما جریان بازی را کاملاً تغییر داد. جنگیدن بیش از ۷۰ دقیقه با یک یار کمتر آن‌هم مقابل تیمی باتجربه و قدرتمند مثل گل‌گهر کار بسیار دشواری بود.

رضایی با اشاره به عملکرد دفاعی تیمش افزود: بازیکنانم دوندگی بسیار خوبی داشتند و انسجام دفاعی بالایی نشان دادند. در همین زمان ده‌نفره بودن، هیچ موقعیت قطعی گلزنی به حریف ندادیم. گل گل‌گهر روی یک ضدحمله به ثمر رسید و ما هم یک موقعیت صددرصد داشتیم که استفاده نکردیم. با این حال از تلاش و فداکاری بازیکنانم کاملاً رضایت دارم.

او سپس انتقاد خود را نسبت به قضاوت داوری مطرح کرد و گفت: هفته گذشته در بازی خیبر–شمس‌آذر خطای واضح‌تری از سوی بازیکن خیبر رخ داد اما داور تنها کارت زرد نشان داد. امروز هم می‌شد همین تصمیم برای بازیکن ما اتخاذ شود اما متأسفانه در خانه خودمان ده‌نفره شدیم و کار تیم سخت‌تر شد.

رضایی در پایان با اشاره به خستگی شدید بازیکنان گفت: تیم نیاز به چند روز ریکاوری دارد. امیدوارم در بازی‌های آینده از فرصت‌ها بهتر استفاده کنیم و بتوانیم به سه امتیاز برسیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری