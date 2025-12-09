رضایی: به بازیکنان شمس آذر افتخار میکنم
وحید رضایی، سرمربی شمسآذر قزوین، پس از تساوی تیمش برابر گلگهر، عملکرد بازیکنانش را در شرایط دهنفره فوقالعاده و فداکارانه توصیف کرد و نسبت به تصمیم داور در اخراج شاگردش انتقاد داشت.
به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی شمسآذر، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل گلگهر در نشست خبری حاضر شد و با تمجید از تلاش بازیکنان جوان خود، گفت: با وجود دهنفره شدن در دقایق ابتدایی، نمایش منسجمی ارائه داده و موقعیت گل جدی به حریف نداده است.
او در تحلیل روند مسابقه اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم اما اخراج بازیکن ما جریان بازی را کاملاً تغییر داد. جنگیدن بیش از ۷۰ دقیقه با یک یار کمتر آنهم مقابل تیمی باتجربه و قدرتمند مثل گلگهر کار بسیار دشواری بود.
رضایی با اشاره به عملکرد دفاعی تیمش افزود: بازیکنانم دوندگی بسیار خوبی داشتند و انسجام دفاعی بالایی نشان دادند. در همین زمان دهنفره بودن، هیچ موقعیت قطعی گلزنی به حریف ندادیم. گل گلگهر روی یک ضدحمله به ثمر رسید و ما هم یک موقعیت صددرصد داشتیم که استفاده نکردیم. با این حال از تلاش و فداکاری بازیکنانم کاملاً رضایت دارم.
او سپس انتقاد خود را نسبت به قضاوت داوری مطرح کرد و گفت: هفته گذشته در بازی خیبر–شمسآذر خطای واضحتری از سوی بازیکن خیبر رخ داد اما داور تنها کارت زرد نشان داد. امروز هم میشد همین تصمیم برای بازیکن ما اتخاذ شود اما متأسفانه در خانه خودمان دهنفره شدیم و کار تیم سختتر شد.
رضایی در پایان با اشاره به خستگی شدید بازیکنان گفت: تیم نیاز به چند روز ریکاوری دارد. امیدوارم در بازیهای آینده از فرصتها بهتر استفاده کنیم و بتوانیم به سه امتیاز برسیم.