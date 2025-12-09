دقیقی: مقابل پرسپولیس شایسته شکست نبودیم

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس در نشست خبری حاضر شد و در ابتدای صحبت‌هایش از مدیریت مجموعه پاس قوامین برای میزبانی این دیدار قدردانی کرد. او عملکرد شاگردانش را قابل‌قبول دانست و گفت: تیمش از ابتدا تا پایان مسابقه شایسته شکست نبود.

دقیقی با اشاره به کیفیت فنی بازی گفت: بازیکنان ما از دقیقه نخست تا پایان بازی جنگیدند و می‌توانستیم حداقل بازنده نباشیم. چند موقعیت خوب داشتیم اما سیوهای پیام نیازمند اجازه نداد به گل برسیم. گل پرسپولیس روی اشتباه خودمان و البته مهارت فردی اورونوف به ثمر رسید. در نیمه دوم، به‌جز پنج دقیقه ابتدایی، کنترل کامل بازی در اختیار ما بود.

او در ادامه افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است و اگر کوچک‌ترین اشتباهی کنید تنبیه‌تان می‌کند. تبریک می‌گویم اما اگر بازیکنان ما دقیق‌تر عمل می‌کردند، نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. صحنه گل را کاملاً آنالیز کرده بودیم اما دفع توپ ناقص باعث شد توپ در اختیار حریف قرار بگیرد. در هر دو نیمه موقعیت‌های خوبی داشتیم، اما استفاده نکردیم.

سرمربی پیکان درباره قضاوت داور نیز نظر داد و گفت: می‌شود درباره برخی صحنه‌های بحث‌برانگیز صحبت کرد؛ مخصوصاً صحنه احتمالی پنالتی. عرب‌براقی داور توانمندی است و نام تیم‌ها برای او اهمیتی ندارد، اما در یکی دو صحنه می‌شد کارت زرد نشان دهد. با این حال، در مجموع از عملکرد داوری رضایت داریم.

دقیقی در ادامه به واکنش‌های احساسی خود در کنار زمین اشاره کرد و افزود: از بازیکنی که اشتباه می‌کند و تنها می‌گوید ببخشید، واقعاً ناراحت می‌شوم. بارها توضیح داده بودیم در کدام نقاط نباید توپ از دست برود؛ بازیکنان خلاق پرسپولیس از همین فضاها استفاده می‌کنند. اگر اشتباهات فردی کمتر بود، خیلی راحت‌تر بر بازی سوار می‌شدیم. البته بازیکنان ما جوان هستند و از زحماتشان تشکر می‌کنم.

سرمربی پیکان در پایان درباره شرایط میزبانی و حضور تماشاگران توضیح داد: دوست داشتیم بازی در قائمشهر با حضور هواداران برگزار شود؛ چون نوع فوتبال ما با انرژی تماشاگر بهتر دیده می‌شود. امروز تلاش کردیم فشار بالا بیاوریم و پرس کنیم. بحث من این بود که وقتی تماشاگر اجازه ورود پیدا می‌کند، فقط نظاره‌گر باشد، نه اینکه تشویق کند. البته دقایقی هم تشویق کردند که از نظر من موردی نداشت.

