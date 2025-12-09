خبرگزاری کار ایران
خدابنده‌لو: نمایش پرسپولیس مقابل پیکان عالی بود

خدابنده‌لو: نمایش پرسپولیس مقابل پیکان عالی بود
محمد خدابنده‌لو، هافبک پرسپولیس، پس از پیروزی مقابل پیکان عملکرد تیمش را عالی توصیف کرد و گفت سرخپوشان با برنامه قبلی وارد زمین شدند.

به گزارش ایلنا، محمد خدابنده‌لو، هافبک پرسپولیس، پس از پایان دیدار برابر پیکان در اکباتان، عملکرد سرخپوشان را رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: تیم از پیش برای یک مسابقه دشوار مقابل پیکان برنامه‌ریزی کرده بود.

او در ابتدا درباره صحبت کوتاهش با سعید دقیقی در پایان مسابقه توضیح داد: صحبت خاصی نبود، فقط خوش‌وبش کردیم.

خدابنده‌لو در تحلیل نمایش تیمش اظهار داشت: بازی عالی بود و خدا را شکر نتیجه‌ای گرفتیم که می‌خواستیم. می‌دانستیم پیکان تیمی دونده و سختکوش است و بر همین اساس برای مسابقه آماده شده بودیم. از برنامه‌ای که داشتیم استفاده کردیم و به هدف‌مان رسیدیم.

این هافبک پرسپولیس در ادامه درباره اعتراض بازیکنان پیکان به برخی تصمیمات داور گفت: اعتراض در فوتبال طبیعی است، اما از نگاه من در دقایق پایانی سوت‌ها بیشتر به سود پیکان زده شد.

او همچنین درباره شرایط خودش در تیم و میزان دقایق حضورش در ترکیب توضیح داد: پارسال هم همین موضوع را گفته بودم؛ تشخیص سرمربی ملاک است. ما در یک تیم بزرگ بازی می‌کنیم و مهم موفقیت پرسپولیس است. چه ده دقیقه در زمین باشم، چه یک نیمه یا یک بازی کامل، تلاش می‌کنم تمام توانم را بگذارم.

خدابنده‌لو با اشاره به رقابت شدید در بالای جدول لیگ افزود: چهار تیم اصلی مدعی در این فصل هم حضور دارند و ما همیشه برای قهرمانی مبارزه می‌کنیم. تیم خوبی داریم و اگر در نیم‌فصل کمی تقویت شویم، می‌توانیم شرایط بهتری پیدا کنیم.

او در ادامه درباره سبک بازی پرسپولیس با حضور اوسمار ویه‌را گفت: وقتی آقای اوسمار سال گذشته در نیم‌فصل آمد هم همین نگاه تهاجمی را داشت. حالا تیم پخته‌تر شده و با وجود عناصر هجومی، شکل حملات‌مان بهتر شده است.

خدابنده‌لو درباره برگزاری دربی ۱۰۶ در زمین نامناسب اراک گفت: تصمیم‌گیرندگان باید چنین مسائل را مدیریت کنند. صحبت کردن درباره زمین فقط به ضرر خودمان است و نتیجه‌ای ندارد.

او در پایان کیفیت زمین اکباتان را رضایت‌بخش دانست و درباره شرایط تیم ملی در جام جهانی گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کنم. قرعه سختی داریم اما می‌توانیم موفق باشیم اگر بهترین عملکردمان را ارائه دهیم.

