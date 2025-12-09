به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را در چهارمین بازی فصل خود روی نیمکت پرسپولیس بار دیگر پیروز از زمین بیرون آمد. سرمربی برزیلی که بعد از تساوی در دربی نیاز مبرمی به پیروزی داشت، مقابل پیکان با انگیزه در یک بازی سخت موفق شد با تک گل اورونوف پیروزی تیمش را در ورزشگاه پاس قوامین جشن بگیرد. اوسمار بعد از بازی به کنفرانس خبری رفت تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.

*صحبت‌های ابتدایی

شب همگی بخیر. همیشه خیلی خوب است که با برد و سه امتیاز به نشست خبری بیاییم اما نباید فراموش کنیم که باید در بعضی نقاط خودمان را تقویت کنیم. باید در کار هجومی بهتر عمل کنیم. با تقویم فشرده‌ای که داریم و با تنها دو سه روز تمرین، گاهی نمی‌شود آدم خودش را با شرایط وفق دهد. ما با تیم‌هایی مثل استقلال تهران و خوزستان، شمس آذر و پیکان هر کدان به شکل متفاوتی بازی می‌کنند و وقت کمی داریم تا استراتژی‌های‌مان را در تمرینات و بازی پیاده کنیم.

*بازی دادن به نفرات جدید

قبل از بازی می‌دانستیم که بازی فشرده و سختی داریم و به همین خاطر از بازیکنانی که کمتر بازی کرده بودند و فشار بدنی کمتری روی‌شان آمده بود استفاده کردیم‌. به آنها تبریک می‌گویم که تا آخر خوب بازی کردند. همچنین به تیم پیکان تبریک می‌گویم که خیلی خوب در هر مقطع بازی می‌دانستند چه‌کار کنند و چه برنامه‌ای در هر مقطع بازی دارند.

*شرایط متفاوت در نیمه دوم

در نیمه اول به خاطر فشرده بودن دفاع‌شان، نتوانستیم آنطور که می‌خواهیم پشت دفاع توپ بگیریم. کنترل بازی در نیمه اول بیشتر دست ما بود اما در نیمه دوم شرایط فرق کرد و کار ما گرفتن توپ و ضدحمله زدن بود. موقعیت‌هایی که باید را نتوانستیم ایجاد کنیم ولی بازی با سه امتیاز برای ما تمام شد.

*نگرانی بابت از دست رفتن موقعیت‌ها

همانطور که گفتم، فشرده بودن تایم به ما کمک نمی‌کند که کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم اما موقعیت‌ها به ما کمک می‌کند اما ضربه آخر مهمتر است. در نیمه دوم که پیکان عقب بود مدام پرس می‌کردند و به همین خاطر ده دقیقه آخر فشرده بود.

*لیست اوسمار برای تقویت و احتمال بازگشت سید جلال

تا نیم فصل هنوز دو تا بازی مانده است. در مورد سیدجلال پرسیدید، او دوست خوب من است و فارغ از مسائل کاری با هم صحبت می‌کنیم. الان فعلا تمرکز من و بازیکنان روی نیم فصل و بازی‌های باقی مانده است.

*آیا می‌پذیرید که زیبا بازی نمی‌کنید و نتیجه‌گرا هستید؟

پرسپولیس دقیقا دارد مثل بقیه تیم‌های لیگ بازی می‌کند. من سال اولی که اینجا بودم، اختلاف امتیازات تا صدر جدول نسبت به الان خیلی زیاد بود. درست است که زیبا بازی کردن خوب است اما فایده‌ای ندارد. اگر خوب بازی کنید و امتیازی نگیرید بی فایده است. پرسپولیس دوست دارد تماشاگرپسند بازی کند اما ما باید همه امتیازات را بگیریم و در نهایت به هواداران قهرمانی هدیه بدهیم.

*گل نخوردن پرسپولیس در بازی‌های اخیر‌ با حضور پیام نیازمند‌.

من سری قبل که اینجا بودم هم کار پیام را می‌دیدم و همیشه او را تحسین می‌کردم. اما کار دفاعی فقط با مدافعان نیست و با گلر هم هست. من از پیام خیلی راضی‌ام چون در دفاع و بازی‌سازی هم کمک می‌کند. بله امروز تغییراتی در خط دفاعی داشتیم و بازیکنانی استفاده کردیم که کمتر بازی کرده بودند چون فشار بازی‌ها بسیار زیاد است.

*زمزمه جدایی یاسین سلمانی و امین کاظمیان؛ آیا به آنها اعتماد دارید؟

اعتماد کردن به بازیکنان، مثل این صندلی است که شما رویش نشسته‌اید. یک پایه‌اش را بکَنید، می‌افتید! اعتماد کردن اینجوری نیست که یک طرف و فقط یک بار اعتماد کند بلکه هر دو طرف باید هرروز به هم اعتماد کنند و نشان بدهند ایده تمرینی و بازی را اجرا می‌کنند. سرمربی هم باید این را به بازیکنش بفهماند که به او اعتماد دارد. اعتماد فقط یک کلمه نیست که بخواهم از آن استفاده کنم که بگویم اعتماد دارم یا ندارم. برای نیم فصل فعلا برنامه و خروجی نداریم. دو جای خالی در لیست‌مان داریم که شاید از آن استفاده کنیم.

