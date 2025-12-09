خبرگزاری کار ایران
تیکدری: سه امتیاز را از دست دادیم
مهدی تیکدری، مهاجم گل‌گهر سیرجان، پس از تساوی تیمش برابر شمس‌آذر از روند بازی، قضاوت داور و شایعات مربوط به احتمال جدایی‌اش در نیم‌فصل صحبت کرد و تأکید داشت هر تصمیمی که باشگاه درباره آینده او بگیرد، اجرا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  مهدی تیکدری، مهاجم گل‌گهر، پس از پایان دیدار مقابل شمس‌آذر در میکسدزون ورزشگاه حضور یافت و تحلیل خود را از روند مسابقه ارائه کرد. او گفت: تیمش در بیشتر دقایق بازی بر جریان مسابقه مسلط بوده اما در نهایت از کسب پیروزی بازمانده است.

او درباره عملکرد فنی تیم توضیح داد: بازی خوبی انجام دادیم و روی مسابقه سوار بودیم. توانستیم به گل اول برسیم اما متأسفانه سه امتیاز از دست رفت و نتوانستیم نتیجه را نگه داریم.

تیکدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تصمیمات داوری اشاره کرد و گفت: داور یک اخراج درست داشت اما بعد از آن چند صحنه وجود داشت که می‌توانست خطا اعلام شود و این اتفاق نیفتاد. به‌خصوص وقت‌های اضافه‌ای که گرفته شد بسیار کم بود.

مهاجم گل‌گهر همچنین درباره شایعات مربوط به احتمال جدایی‌اش در نیم‌فصل و پیشنهادهای خارجی و داخلی که معمولاً دریافت می‌کند، اظهار داشت: من با باشگاه قرارداد دارم و هر تصمیمی که مدیریت بگیرد، تابع آن هستم. پیشنهاد همیشه وجود دارد اما برای بازیکنی که قرارداد دارد، حتی مذاکره کردن هم کار حرفه‌ای نیست.

