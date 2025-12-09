تیکدری: سه امتیاز را از دست دادیم

به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری، مهاجم گل‌گهر، پس از پایان دیدار مقابل شمس‌آذر در میکسدزون ورزشگاه حضور یافت و تحلیل خود را از روند مسابقه ارائه کرد. او گفت: تیمش در بیشتر دقایق بازی بر جریان مسابقه مسلط بوده اما در نهایت از کسب پیروزی بازمانده است.

او درباره عملکرد فنی تیم توضیح داد: بازی خوبی انجام دادیم و روی مسابقه سوار بودیم. توانستیم به گل اول برسیم اما متأسفانه سه امتیاز از دست رفت و نتوانستیم نتیجه را نگه داریم.

تیکدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تصمیمات داوری اشاره کرد و گفت: داور یک اخراج درست داشت اما بعد از آن چند صحنه وجود داشت که می‌توانست خطا اعلام شود و این اتفاق نیفتاد. به‌خصوص وقت‌های اضافه‌ای که گرفته شد بسیار کم بود.

مهاجم گل‌گهر همچنین درباره شایعات مربوط به احتمال جدایی‌اش در نیم‌فصل و پیشنهادهای خارجی و داخلی که معمولاً دریافت می‌کند، اظهار داشت: من با باشگاه قرارداد دارم و هر تصمیمی که مدیریت بگیرد، تابع آن هستم. پیشنهاد همیشه وجود دارد اما برای بازیکنی که قرارداد دارد، حتی مذاکره کردن هم کار حرفه‌ای نیست.

انتهای پیام/