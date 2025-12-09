جعفرپور: اخراج شجاعیان فشار را زیاد کرد
علیرضا جعفرپور، دروازهبان شمسآذر قزوین، پس از تساوی تیمش مقابل گلگهر درباره روند بازی، شرایط سخت پس از اخراج شجاعیان و همچنین حادثه تلخ مربوط به یکی از هواداران صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جعفرپور، سنگربان شمسآذر، پس از پایان دیدار برابر گلگهر در میکسدزون ورزشگاه حاضر شد و درباره این مسابقه توضیحاتی ارائه داد. جعفرپور که یکی از چهرههای مؤثر تیمش در این مسابقه بود، نقش مهمی در حفظ نتیجه تساوی برای شمسآذر داشت.
او در ابتدا با اشاره به روند بازی گفت: بازی خوبی بود و میتوانستیم نتیجه بهتری بگیریم. اخراج داریوش شجاعیان فشار زیادی به تیم وارد کرد و نمیدانم صحنه توسط VAR بررسی شد یا نه. با وجود سختیهای بازی، خدا را شکر در این شرایط توانستیم یک امتیاز به دست بیاوریم.
جعفرپور در ادامه درباره حادثه ناراحتکننده برای یکی از هواداران شمسآذر اظهار داشت: خبر درگذشت یکی از هوادارانمان بر اثر تصادف واقعاً شوک بزرگی به تیم وارد کرد. خیلی ناراحت شدیم و یاد و خاطره او برایمان زنده است.
دروازهبان شمسآذر در بخش پایانی صحبتهایش درباره واکنشهای موثر خود در جریان بازی گفت: این نتیجه حاصل تلاش تیمی است. وقتی همه بازیکنان خوب کار میکنند، طبیعی است که عملکرد دروازهبان هم بیشتر دیده شود.