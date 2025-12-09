میلتیچ: تساوی مقابل تراکتور، برای رقبا حکم برد دارد/ ذوبآهن به دنبال اتلاف وقت بود
مربی تراکتور گفت: کسب تساوی مقابل تیم قهرمان فصل گذشته برای خیلی از تیمها حکم برد دارد و برای تیم ما نیز شکست محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، ویهکو میلتیچ در نشست خبری پس از دیدار با ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: صحبت کردن درباره این بازی سخت است. هر کاری از دستمان بر میآمد برای کسب پیروزی انجام دادیم. در دقایق پایانی بازی با اضافه کردن بازیکنان تهاجمی فشار را بیشتر کردیم و هدفمان برد بود. با این حال جریان بازی همیشه مطابق انتظار پیش نمیرود. بچهها جنگیدند و بازیکنان حریف نیز جنگنده بودند و تا سوت پایان بازی مشغول دفاع بودند. آنها تیم خوبی هستند.
میلتیچ ادامه داد: در این بازی و دیدار قبلی نتوانستیم گلزنی کنیم. کمی هم بدشانس بودیم و ضربه سر شجاع به تیر دروازه برخورد کرد. مقابل تیم بسیار خوبی بازی کردیم و بابت تساوی به حریف تبریک میگویم.
وی درخصوص دلایل عدم کسب نتایج لازم مقابل تیمهای انتهای جدول، گفت: در لیگ ایران رقابت بین تیمها بسیار نزدیک است و حتی مقابل تیم آخر جدول نیز کار سخت و فشرده میشود. ما تیم قهرمان فصل گذشته هستیم و تیمها با انگیزه بالا مقابل ما بازی میکنند؛ تساوی برابر تراکتور برای بسیاری از رقبا حکم برد دارد و به همین دلیل بعد از بازی خوشحالی میکنند.
مربی تراکتور افزود: بازی نکردن در ورزشگاه یادگار امام و حضور نداشتن هواداران پرشمارمان باعث از دست رفتن امتیازات ارزشمند شده است. آن امتیازات میتوانست به تیم شخصیت بدهد و باعث شود راحتتر بازی کنیم. نتیجه مساوی برای ما حکم شکست دارد، اما برای تیمهای دیگر به منزله پیروزی است و به همین دلیل با انگیزه بالا تا آخرین لحظه مقابل ما میجنگند. همچنین در دو بازی اخیر در گلزنی مشکل داشتیم و طبیعی است تیمی که گل نزند نمیتواند برنده شود.
وی درباره دلیل اعتراض نیمکت تراکتور به اتلاف وقت بازیکنان حریف، توضیح داد: این اتفاق امری طبیعی در فوتبال است. ذوبآهن با تمام وجود بازی کرد و بازیکنانشان به دنبال اتلاف وقت بودند که همین موضوع باعث تنش در کنار زمین شد. وقتی نتیجه برخلاف انتظار پیش میرود، کوچکترین اتفاق میتواند به تنش بیشتر منجر شود.