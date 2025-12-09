تارتار: اگر لازم است بازی تا دقیقه ۱۱۰ ادامه پیدا کند!
مهدی تارتار، سرمربی گلگهر سیرجان، پس از تساوی تیمش مقابل شمسآذر قزوین نسبت به نحوه محاسبه وقتهای تلفشده و گسترش وقتکشی در لیگ برتر انتقاد کرد و تأکید داشت این رفتار به یک بدآموزی در فوتبال ایران تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گلگهر سیرجان، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل شمسآذر در نشست خبری حضور یافت و ضمن ارائه تحلیل فنی از مسابقه، انتقادات جدیای را درباره شیوه برخورد داوران با وقت تلفشده و زمانهای اضافه در لیگ مطرح کرد. او در آغاز صحبتهایش با اشاره به غیبت در نشست قبلی گفت: روز گذشته به دلیل مسیر طولانی نتوانستم در کنفرانس شرکت کنم و عذرخواهی میکنم.
تارتار در تحلیل این دیدار گفت تیمش در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته اما نتیجه نهایی رضایتبخش نیست. او توضیح داد: چه زمانی که بازی ۱۱ به ۱۱ بود و چه پس از اخراج بازیکن حریف، فضاهای خوبی در اختیار داشتیم و چند موقعیت مناسب ایجاد کردیم. یکی از موقعیتهای ما توسط بازیکن جوان تیم از دست رفت اما پوریا شهرآبادی نمایش بسیار خوبی داشت.
او ادامه داد: پس از اینکه شمسآذر با یک یار کمتر به بازی ادامه داد، طبیعی بود که فضاها را از ما بگیرند و به زمین خودشان برگردند. در چنین شرایطی باید از تکفرصتها استفاده کرد و ما هم توانستیم به گل برسیم؛ اما تمرکز لازم روی ضربات ایستگاهی نداشتیم و همانطور که هشدار داده بودیم، از همین ناحیه گل خوردیم.
سرمربی گلگهر درباره شرایط بازی پس از گل مساوی نیز گفت: بعد از دریافت گل کار برای ما سختتر شد. چند موقعیت محدود داشتیم اما وقتی تیم مقابل عقب مینشیند، ایجاد موقعیت دشوار میشود. بازیکنان تلاش زیادی کردند و از نمایششان رضایت دارم اما نتیجه مطابق انتظار نبود.
تارتار در بخشی از نشست به سؤال خبرنگاران درباره اعتراض به داوری پاسخ داد و با اشاره به تجربه مسابقات بینالمللی گفت: در جام جهانی برخی بازیها بیش از ۱۰ دقیقه وقت تلفشده داشت و داوران دقیق آن را محاسبه میکردند. اما در لیگ خودمان نمیدانم چرا ملاحظه میشود! اگر زمان تلف شده، باید اضافه شود. من با شمسآذر کاری ندارم، تیمشان جوانمردانه بازی کرد؛ اما برخی تیمها به بازیکنانشان آموزش میدهند که با افتادن روی زمین وقت تلف کنند. نتیجهاش هم میشود ۴ دقیقه وقت اضافه!
او با انتقاد تند از کم بودن زمانهای اضافه افزود: اگر ۱۵ دقیقه وقت تلف شده، همان ۱۵ دقیقه را بگیرند. تعویضها، توقفها و همه فرصتهایی که بازی را نگه میدارد باید محاسبه شود. اگر لازم است بازی تا دقیقه ۱۱۰ ادامه پیدا کند، ادامه بدهند؛ آن وقت تیمی که وقتکشی میکند همانجا تنبیه میشود و دفعه بعد سراغ این کار نمیرود.
تارتار در پایان بار دیگر بر ضرورت اصلاح این روند تأکید کرد و گفت: مشکل اصلی داوری ما این است که وقتهای تلفشده درست لحاظ نمیشود. این موضوع یک بدآموزی بزرگ در لیگ ایجاد کرده و هر تیمی که جلو میافتد یا یک یار کمتر دارد فوراً وقتکشی را آغاز میکند. این روند باید اصلاح شود.