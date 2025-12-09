هفته سیزدهم لیگ برتر
پیکان ۰-۱ پرسپولیس: صعود موقت به صدر جدول با گل اورنوف
پرسپولیس در دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل پیکان با گل اوستون ارونوف به پیروزی رسید و با این نتیجه ۲۲ امتیازی شد تا موقتاً صدر جدول را در اختیار بگیرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای پیکان و پرسپولیس در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر عصر امروز سهشنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۷:۱۵ به میزبانی ورزشگاه پاس تهران برگزار شد. قضاوت این مسابقه را امیر عرببراقی بر عهده داشت و سرخپوشان با تکگل اوستون ارونوف سه امتیاز حساس این بازی را بهدست آوردند.
پیکان مسابقه را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۲ نخستین موقعیت جدی را خلق کرد، اما پیام نیازمند با واکنشی سریع توپ را از زیر تیر دروازه به کرنر زد. پس از این صحنه، جریان بازی در اختیار پرسپولیس قرار گرفت و این تیم در دقیقه ۵ روی ضدحملهای سریع صاحب فرصت شد، اما ضربه کمدقت تیوی بیفوما به بیرون رفت.
پیکانیها در دقیقه ۱۱ روی اشتباه خط میانی سرخها تا آستانه گلزنی پیش رفتند و ارسال افشین صادقی با اختلافی اندک از کنار دروازه پرسپولیس گذشت. چند دقیقه بعد، پرسپولیس میتوانست به گل برسد؛ فرشاد احمدزاده در دقیقه ۱۶ پس از پاس رو به جلوی علی علیپور در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما توپ را خارج از چارچوب زد.
دو تیم در ادامه فرصتهایی نصفهونیمه خلق کردند. فرید امیری در دقیقه ۱۸ با شوتی از پشت محوطه دروازه پرسپولیس را تهدید کرد و در دقیقه ۲۰ نیز نفوذ اوستون ارونوف میتوانست به گل تبدیل شود، اما شاهین خیری با تکلی بهموقع توپ را از مقابل او دور کرد. پیکان در دقیقه ۲۸ روی یک ضربه ایستگاهی خطرساز شد، اما نیازمند با واکنشی خوب مانع از تغییر نتیجه شد.
در واپسین دقایق نیمه نخست، پرسپولیس به گل رسید. محمد خدابندهلو با یک پاس بلند علی علیپور را در سمت چپ محوطه جریمه پیدا کرد و مهاجم پرسپولیس با چرخشی سریع توپ را برای ارونوف فرستاد. وینگر ازبک سرخها نیز با ضربهای چیپ در دقیقه ۳+۴۵ دروازه پیکان را باز کرد تا پرسپولیس با برتری به رختکن برود.
سرخپوشان نیمه دوم را تهاجمی آغاز کردند. در دقیقه ۴۸ پاس عمقی ارونوف، علیپور را در موقعیتی تکبهتک قرار داد و مهاجم سرخها دروازه پیکان را برای بار دوم باز کرد، اما داور این صحنه را آفساید اعلام کرد. حملات پرسپولیس در ادامه ادامه یافت و در دقیقه ۵۶ شوت احمدزاده با واکنش اسفندیاری مهار شد.
پیکان برای جبران نتیجه جلو کشید و در دقایق ۷۰ و ۷۳ دو بار توسط منصور باقری دروازه پرسپولیس را تهدید کرد، اما در هر دو نوبت پیام نیازمند واکنشهای مطمئنی داشت. آخرین فرصت جدی میزبان در دقیقه ۹۰ ایجاد شد که فراز امامعلی با شوتی از داخل محوطه شانس گلزنی داشت، اما توپ با اختلاف کم از کنار دروازه گذشت.
پرسپولیس با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و موقتاً صدر جدول را به خود اختصاص داد. پیکان نیز با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم باقی ماند.
ترکیب پیکان:
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری (۷۷- ایلیا کرمی)، مرتضی تبریزی (۶۰- علی خدادادی)، مهدی نجفی (۶۵- عرفان جمشیدی)، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی (کارت زرد)، محمدعلی فرامرزی (۶۰- میثم تیموری) و افشین صادقی
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی (کارت زرد)، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، اوستون ارونوف (کارت زرد) (۸۵- یاسین سلمانی) ، فرشاد احمدزاده (۸۵- رضا شکاری)، تیوی بیفوما (کارت زرد) (۷۹- علیرضا عنایت زاده) و علی علیپور (۶۹- محمدامین کاظمیان)