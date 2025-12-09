توقف تراکتور برای دومین هفته متوالی

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر، ذوب آهن میزبان تراکتور تبریز بود. میزبانی سبزپوشان از مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی انجام شد که هر دو تیم روی امتیازات این تقابل حساب کرده بودند چرا که ذوب آهن نمی‌خواست اوضاعش از این بدتر شود و تراکتور هم به دنبال کاهش اختلاف با صدر جدول بود. هر چند در نهایت تقسیم امتیاز حاصل کار دو تیم بود.

این بازی حساس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر آغاز شد و نیمه اول آن در حالی با تساوی به پایان رسید که دو تیم سراپا حمله بودند و حتی یکبار دروازه ذوب آهن باز شد. این اتفاق در دقیقه 36 رخ داد و رجی لوشکیا روی یک رفت و برگشت توپ، دروازه خالی میزبان را هدف گرفت منتها بعد از به ثمر رسیدن گل، بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی آن را مردود کرد. آفساید امیرحسین حسین زاده در این صحنه گرفته شد.

در نیمه دوم بازی هجومی آغاز نشد اما هر چه به دقایق پایانی نزدیکتر شدیم، فشار تراکتوری‌ها برای رسیدن به گل برتری بیشتر شد منتها عملکرد خوب دفاعی ذوب آهن در کنار درخشش پارسا جعفری و البته خوش شانسی این دروازه‌بان اجازه نداد توپی از خط دروازه میزبان عبور کند. در این بین یک ضربه سر از شجاع خلیل زاده هم به تیرک افقی دروازه ذوبی‌ها برخورد کرد و راهی به دروازه نداشت. البته شاگردان قاسم نیز دست و پا بسته نبودند و در حملات خود خطرناک ظاهر شدند منتها آنها هم در رسیدن به گل ناکام ماندند.

تساوی دو تیم در این بازی باب میل هیچ یک از دو تیم نبود. حالا ذوب آهن با سومین تساوی متوالی به امتیاز 13 و رتبه دوازدهم جدول رسید. تراکتور هم با 18 امتیاز از 12 بازی در رده چهارم قرار گرفت.

