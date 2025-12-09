قنبرزاده به جمع مدیران باشگاه فولاد اضافه شد
نخستین جلسه هیئتمدیره باشگاه فولاد خوزستان با حضور رئیس، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره برگزار شد و طی آن گزارشی از وضعیت مالی و ورزشی باشگاه ارائه و منصور قنبرزاده به عنوان عضو جدید هیئتمدیره معرفی شد.
به گزارش ایلنا، نخستین نشست رسمی هیئتمدیره باشگاه فولاد خوزستان ظهر امروز با حضور مرتضی خاکبازان رئیس هیئتمدیره، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل و عضو هیئتمدیره، مهدی امینی نایبرئیس، و مسعود رضاییان و منصور قنبرزاده بهعنوان اعضای هیئتمدیره برگزار شد. مهران عباسزاده مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر فولاد خوزستان نیز در این نشست حضور داشت.
در ابتدای جلسه، خاکبازان گزارشی از شرایط فعلی تیمهای تحت پوشش باشگاه، عملکرد مالی و برنامههای پیشِرو ارائه کرد. پس از او سایر اعضا دیدگاهها و پیشنهادات خود را درباره مسیر توسعه و تقویت بخشهای مختلف باشگاه مطرح کردند.
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فولاد، در ادامه گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت باشگاه در حوزههای مالی، ورزشی، اقتصادی و فرهنگی ارائه داد و به ضرورت برنامهریزی بلندمدت برای ارتقای ساختار فولاد اشاره کرد. مهران عباسزاده نیز با تأکید بر اهمیت تدوین سیاستهای جدید برای توسعه فعالیتها، حمایت گروه فولاد خوزستان از تصمیمات و برنامههای هیئتمدیره را مورد توجه قرار داد.
در بخش دیگری از جلسه، منصور قنبرزاده ـ که از مدیران باسابقه ورزش خوزستان محسوب میشود ـ بهعنوان عضو جدید هیئتمدیره باشگاه فولاد خوزستان معرفی شد. قنبرزاده ضمن قدردانی از اعتماد صورتگرفته، اعلام کرد همه توان مدیریتی و تجربیات خود را در مسیر ارتقای باشگاه و همراهی نزدیک با مدیرعامل و سایر اعضا به کار خواهد گرفت.
در پایان جلسه، مرتضی خاکبازان با تشکر از حاضران، بر حمایت همهجانبه شرکت فولاد خوزستان از مجموعه باشگاه و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تقویت ساختار مدیریتی و فنی فولاد تأکید کرد.