شرطبندی فوتبال ترکیه: ۱۱ بازیکن بازداشت شدند!
یک دادگاه در ترکیه برای ۱۱ بازیکن فوتبال قرار بازداشت موقت صادر کرد؛ ۹ نفر از آنها متهماند که روی مسابقات تیم خود شرطبندی کردهاند.
به گزارش ایلنا، فوتبال ترکیه با یکی از بزرگترین رسواییهای تاریخ خود مواجه است. بر اساس اعلام مقامات قضایی و فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF)، تاکنون ۲۰ نفر در چارچوب این پرونده در بازداشت موقت بهسر میبرند و ۵۹ داور و بازیکن نیز به کمیته انضباطی فوتبال حرفهای (PFDK) ارجاع شدهاند.
افزایش دامنه پرونده
فدراسیون فوتبال ترکیه در بیانیهای اعلام کرد در کنار ۱۰۲۴ بازیکنی که ۱۰ نوامبر همراه با قرارهای احتیاطی به PFDK معرفی شده بودند، براساس اسناد جدید، ۲۷ بازیکن دیگر نیز به این فهرست اضافه شدهاند. در مجموع، ۴۷ نفر تحت تحقیقاند که دستکم یک بار در شرطبندی مشارکت داشتهاند.
همچنین ۲۲ داور -از جمله داورانی از ردههای بالاتر- به جمع ۱۵۲ داوری اضافه شدند که ۲۸ اکتبر به دلیل ظن مشارکت در شرطبندی به کمیته انضباطی ارجاع شده بودند.
بازداشت ۲۰ نفر از ۳۵ فرد دستگیرشده
دادستانی استانبول اعلام کرد از میان ۳۵ فرد بازداشتشده در عملیات روز جمعه گذشته، ۲۰ نفر روانه بازداشت موقت شدهاند. در میان بازداشتشدگان نام چهرههای سرشناسی به چشم میخورد:
* مرت هاکان یانداش و متهان بالتاجی از فنرباغچه
* مورات سانجاک، رئیس پیشین باشگاه آدناسپور
در مرحله نخست عملیات در اواخر اکتبر، فدراسیون اعلام کرده بود صدها داور فعال در لیگهای حرفهای حساب شرطبندی داشته یا در شرطبندی مشارکت کردهاند. با این حال فدراسیونی تأکید داشت هنوز مدرکی مبنی بر تبانی برای تغییر نتایج مسابقات وجود ندارد.
موج تعلیق و محرومیت
از آن زمان تاکنون دهها داور و ناظر مسابقه تعلیق شدهاند و بیش از ۱۰۰ بازیکن نیز بهدلیل مشارکت در شرطبندی، با محرومیتهایی بین ۴۵ روز تا یک سال مواجه شدهاند.
علاوه بر این، مورات اوزکایا، رئیس باشگاه ایوپسپور (لیگ برتر ترکیه)، و چندین داور دیگر نیز اکنون در بازداشت موقت بهسر میبرند و زمان آغاز دادگاه آنها هنوز مشخص نشده است.
واکنش فدراسیون فوتبال ترکیه
ابراهیم حاجیعثماناوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت:«این عملیات برای آینده فوتبال و برای اخلاق و سلامت این ورزش انجام میشود. هر چه پرونده گستردهتر میشود، نشانههای نگرانی و هراس در فوتبال ترکیه بیشتر دیده میشود.»
عملیات موازی علیه قمار غیرقانونی
در عملیاتی جداگانه که صبح امروز انجام شد، یک شبکه ۲۲ نفره شرطبندی غیرقانونی با گردش مالی بیش از ۲ میلیارد لیر ترکیه (حدود ۴۰ میلیون یورو) منهدم شد. در یورش همزمان نیروهای امنیتی در ۶ استان، ۲۰ مظنون بازداشت و تعداد زیادی خودرو، ملک و حساب بانکی توقیف شد.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد فوتبال ترکیه در آستانه یک پاکسازی گسترده قرار گرفته؛ پاکسازیای که میتواند ساختار داوری، باشگاهی و مدیریتی این کشور را با تحولاتی جدی روبهرو کند.