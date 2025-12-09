علیپور و تأثیرگذاری فراتر از گلزنی در پرسپولیس
علی علیپور در حالی برابر پیکان نمایش درخشانی داشت که با وجود ادامهدار شدن روند گلنزدن، با نقشآفرینی مستقیم در گل پرسپولیس نشان داد جایگاه او در ساختار تهاجمی اوسمار ویهرا تنها به یک تمامکننده محدود نمیشود.
به گزارش ایلنا، عملکرد علی علیپور در دیدار پرسپولیس مقابل پیکان بار دیگر ثابت کرد که مهاجم باتجربه سرخپوشان نقشی فراتر از یک گلزن صرف در تیم ایفا میکند. هرچند او در هفتههای اخیر موفق به گلزنی نشده و این موضوع فشار روانی قابلتوجهی بر او ایجاد کرده، اما شیوه مشارکتش در جریان بازی نشان داد همچنان یکی از عناصر اصلی سیستم تهاجمی پرسپولیس است.
صحنهای که منجر به گل اوستون اورنوف شد، نمونهای روشن از بلوغ فنی و ذهنی علیپور بود. او در شرایطی صاحب توپ شد که سه بازیکن پیکان اطرافش بودند، اما بهجای تصمیم عجولانه، با چرخشی دقیق و پاسی حسابشده توپ را به جناح چپ فرستاد تا اورنوف با ضربهای فنی گل نخست سرخها را ثبت کند. این حرکت، علاوه بر خلق موقعیت، نشانهای از تغییر نقش علیپور و توجه او به تصمیمگیری در فاز پایانی حملات است.
با این پاس گل، آمار علیپور در این فصل به پنج گل و دو پاس گل رسید؛ آماری که نشان میدهد او حتی در روزهای دور از گلزنی نیز نقش مهمی در روند خلق موقعیت و جریانسازی حملات تیم دارد. در جریان دیدار با پیکان نیز چندین بار با پاسهای عمقی و همکاری با وینگرها موقعیتسازی کرد که یکی از آنها میتوانست توسط فرشاد احمدزاده تبدیل به گل شود.
نمایش علیپور مقابل پیکان نشاندهنده جایگاه جدید او در تیم است؛ مهاجمی که علاوه بر ایفای نقش نهایی در محوطه جریمه، وظایف سازماندهی حمله، آزاد کردن فضا برای وینگرها و کمک به گردش توپ در فاز تهاجمی را نیز بر عهده گرفته است. این تغییر نقش در سیستم تاکتیکی اوسمار هم قابل مشاهده است و نشان میدهد سرمربی پرسپولیس اعتقاد ویژهای به تواناییهای چندبعدی او دارد.