تساوی شمس آذر و گلگهر در قزوین؛ میزبان با ۱۰ نفر امتیاز گرفت
دیدار شمس آذر و گلگهر در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال شمس آذر و گلگهر عصر امروز سهشنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به میدان رفتند. این مسابقه با قضاوت سعاد وفاپیشه برگزار شد و در نهایت با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت. رضا اسدی برای گلگهر و سهیل فداکار برای شمس آذر گلزنی کردند.
نیمه نخست مسابقه با احتیاط دو تیم آغاز شد و موقعیتهای جدی چندانی روی دروازهها ایجاد نشد. شمس آذر تلاش داشت با استفاده از نفوذهای کناری و ارسالهای بلند به محوطه جریمه گلگهر فشار وارد کند، اما در ایجاد موقعیت مؤثر موفق نبود. در سوی مقابل، شاگردان مهدی تارتار با تمرکز بر بازی ترکیبی و بهرهگیری از هافبکهای میانی قصد داشتند دفاع میزبان را باز کنند، اما این برنامه در نیمه اول ثمربخش نبود.
نقطه عطف نیمه نخست اخراج داریوش شجاعیان در دقیقه ۳۷ بود. هافبک شمس آذر با دریافت کارت قرمز زمین را ترک کرد و تیم میزبان مجبور شد از همان زمان و در ادامه نیمه دوم با یک بازیکن کمتر بازی کند.
با شروع نیمه دوم سرعت بازی افزایش یافت و فرصتهای بیشتری روی دروازه دو تیم ایجاد شد. گلگهر در دقیقه ۶۳ به گل رسید. رضا اسدی که به تازگی وارد زمین شده بود، روی پاس دقیق پوریا شهرآبادی موفق شد دروازه شمس آذر را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
اما این برتری تنها سه دقیقه دوام داشت. شمس آذر در دقیقه ۶۶ روی حرکت تیمی و پاس صائب محبی صاحب فرصت شد و سهیل فداکار با ضربهای دقیق، گل تساوی را ثبت کرد تا بازی دوباره به تعادل برسد.
در ادامه، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه بیثمر ماند و مسابقه با همان نتیجه یک بر یک پایان یافت. با این تساوی، گلگهر با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت و شمس آذر نیز با ۱۱ امتیاز جایگاه پانزدهم را حفظ کرد.