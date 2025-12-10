خبرگزاری کار ایران
صلاح نامزد دریافت جایزه بزرگ سال شد

محمد صلاح در حالی به فهرست نامزدهای جایزه «ستاره ورزشی سال جهان» بی‌بی‌سی راه یافته که تنها چند روز از اظهارات جنجالی او علیه آرنه اشلوت و باشگاه لیورپول می‌گذرد.

به گزارش ایلنا، محمد صلاح، فوق‌ستاره مصری لیورپول، این روزها در شرایطی نامش تیتر رسانه‌ها شده که آینده‌اش در آنفیلد با تردیدهای جدی روبه‌روست. با وجود حواشی اخیر، او یکی از شش نامزد دریافت جایزه معتبر «World Sport Star» در مراسم شخصیت ورزشی سال بی‌بی‌سی در ۲۰۲۵ اعلام شده است. این جایزه‌ در سال‌های گذشته نصیب ستارگان بزرگی مانند لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند شده بود. هالند نیز در سال ۲۰۲۳ پس از قهرمانی تاریخی با منچسترسیتی این عنوان را از آن خود کرد.

در میان برندگان سابق این جایزه، نام‌های بزرگی دیده می‌شود: راجر فدرر و نواک جوکوویچ در تنیس، یوسین بولت افسانه‌ای در دوومیدانی، سیمون بایلز در ژیمناستیک، حبیب نورماگومدوف در یو‌اف‌سی، تایگر وودز در گلف و محمد علی کلی در بوکس.

صلاح پس از آن در جمع نامزدهای ۲۰۲۵ قرار گرفت که فصل گذشته نقشی کلیدی در قهرمانی لیورپول در لیگ برتر داشت. او در تمام رقابت‌ها ۳۴ بار گلزنی کرد که ۲۹ مورد از آن در لیگ برتر بود و چهارمین کفش طلای خود در فوتبال انگلیس را به دست آورد.

رقبای او برای این عنوان عبارت‌اند از:

* آرماند دوپلانتیس، قهرمان پرش با نیزه جهان و برنده دوره قبل

* سیدنی مک‌لاکلین-لِورون، ستاره دو و میدانی آمریکا

* ماریونا کالدنتی، بازیکن اسپانیایی فوتبال زنان

* ترنس کرافورد، قهرمان بوکس آمریکا

* شوهِئی اوتانی، فوق‌ستاره بیسبال ژاپن

در صورت کسب این جایزه، صلاح نخستین مصری خواهد بود که چنین افتخاری را از آن خود می‌کند. مراسم اهدای جوایز ۱۸ دسامبر برگزار می‌شود، اما صلاح به دلیل آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آفریقا قادر به حضور در این مراسم نخواهد بود.

