پیروزی پرسپولیس در نیمه نخست مقابل پیکان با گل دیرهنگام اورنوف

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های پیکان و پرسپولیس از هفته سیزدهم لیگ برتر، امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۷:۱۵ به میزبانی ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت امیر عرب‌براقی آغاز شد. این مسابقه در حالی برگزار شد که پیکان بازی را پرانرژی شروع کرد اما پرسپولیس در ادامه جریان مسابقه را در اختیار گرفت و نهایتاً با گل دقایق پایانی نیمه نخست به برتری رسید.

پیکان در دقایق ابتدایی نمایش بهتری داشت و در دقیقه ۲ نخستین موقعیت جدی مسابقه را ایجاد کرد. شوت محکم بازیکن این تیم از پشت محوطه جریمه، با واکنش سریع پیام نیازمند به کرنر فرستاده شد. پس از این صحنه، پرسپولیس شکل هجومی‌تری به خود گرفت و در دقیقه ۵ روی ضدحمله‌ای سریع، تیوی بیفوما در موقعیتی مناسب قرار گرفت اما ضربه کم‌دقت او راهی اوت شد.

در دقیقه ۱۱ ارسال افشین صادقی پس از اشتباه خط میانی پرسپولیس، با اختلافی اندک از کنار دروازه سرخ‌ها عبور کرد. شاگردان اوسمار در ادامه با حمله‌ای سازمان‌یافته به محوطه پیکان رسیدند و در دقیقه ۱۶ فرشاد احمدزاده پس از پاس در عمق علی علیپور در موقعیتی تک‌به‌تک قرار گرفت، اما نتوانست ضربه نهایی را بزند و توپ را به بیرون زد.

پیکان نیز بیکار ننشست و در دقیقه ۱۸ فرید امیری با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه پرسپولیس را تهدید کرد. توپ او با فاصله‌ای کم از بالای تیر دروازه به بیرون رفت. چند دقیقه بعد، نفوذ اوستون اورنوف در محوطه جریمه پیکان خطرساز شد، اما شاهین خیری با تکلی به‌موقع مسیر توپ را تغییر داد و آن را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۲۸ پیکان روی یک ضربه آزاد صاحب فرصت شد. ارسال این توپ با دخالت شاهین توکلی همراه بود و پیام نیازمند با واکنشی دیدنی مانع از باز شدن دروازه پرسپولیس شد. در ادامه، خط دفاعی پیکان چند بار با اجرای صحیح آفسایدگیری مهاجمان پرسپولیس را متوقف کرد و سرخ‌ها نتوانستند از توپ‌های عمقی خود بهره ببرند. در دقیقه ۴۱ نیز داور پس از نفوذ اورنوف، خطای هند این بازیکن را اعلام کرد.

پرسپولیس سرانجام در آخرین دقایق نیمه نخست به گل رسید. در دقیقه ۳+۴۵ محمد خدابنده‌لو با یک پاس بلند، علی علیپور را در سمت چپ محوطه صاحب توپ کرد. علیپور با چرخشی سریع، توپ را به اورنوف رساند و وینگر ازبک سرخپوشان با ضربه‌ای چیپ با دقت بالا توپ را از روی دستان دروازه‌بان عبور داد و گل نخست مسابقه را ثبت کرد.

این گل نتیجه برتری پرسپولیس در دقایق پایانی نیمه نخست بود و سرخ‌ها با همین تک‌گل راهی رختکن شدند.

