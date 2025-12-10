خبرگزاری کار ایران
برونو فرناندز به خاطر یامال به بارسلونا نمی‌رود

پدرو مندس، بازیکن سابق پرتغال، به شایعات انتقال برونو فرناندز به بارسلونا پاسخ داد و گفت که این انتقال ممکن است برای او مناسب نباشد.

به گزارش ایلنا، پدرو مندس، درباره انتقال کاپیتان منچستریونایتد به بارسلونا هشدار داده است. شایعاتی مبنی بر انتقال او در سال ۲۰۲۶ وجود دارد و تیم‌های بزرگ اروپایی و عربستان سعودی وضعیت او را زیر نظر دارند. پدرو مندس، هموطن او، به فرناندز گفته که انتقال به نوکمپ انتخاب درستی نخواهد بود.

فرناندز در حال حاضر یکی از بازیکنان کلیدی منچستریونایتد است و در پیروزی ۴-۱ مقابل ولورهمپتون سه گل به ثمر رساند. او ۳۱ ساله است و قرارداد فعلی‌اش تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، با این حال یونایتد حق تمدید ۱۲ ماهه این قرارداد را نیز دارد.

گفته می‌شود که پیشنهاد مناسب می‌تواند او را پس از جام جهانی تابستان آینده از منچستر جدا کند. او در این تورنمنت به دنبال کسب افتخارات جهانی در کنار کریستیانو رونالدو خواهد بود. فرناندز هنوز به طور کامل امکان جستجوی یک شروع جدید را رد نکرده است.

پدرو مندس در گفت‌وگو با بویله اسپورت درباره اینکه آیا فرناندز باید منچستریونایتد را ترک کند و مقصد بعدی‌اش کجا خواهد بود، اظهار داشت:«نمی‌دانم، این به خود او بستگی دارد، اما فکر می‌کنم برونو در حال حاضر چهره کلیدی منچستریونایتد است. بنابراین چه چیزی بیشتر از این می‌خواهید؟ به عنوان یک بازیکن در تیمی مانند یونایتد، اگر شما نفر اول باشید، چرا باید فقط به خاطر یک چالش یا فصل جدید در کارتان تغییر کنید؟ این قابل درک است.»

او همچنین افزود: «اما او در بارسلونا آنچه را که در حال حاضر در یونایتد دارد، نخواهد داشت. در بارسلونا او می‌تواند یک بازیکن برجسته باشد، اما در بارسلونا بازیکنانی مانند پدری، رافینیا و لامین یامال نیز وجود دارند. برونو در بارسلونا نفر اول نخواهد بود. اما در یونایتد، فکر می‌کنم برونو همان نفر اول است. او ممکن است به دنبال یک چالش جدید باشد، اما اگر شما نفر اول در یونایتد هستید، چه چیزی بیشتر از این می‌خواهید؟»

مندس در پایان تأکید کرد: «برونو فرناندز برای قرار گرفتن در میان بزرگ‌ترین‌ها نیاز به قهرمانی در لیگ برتر دارد. او در سه یا چهار فصل گذشته فوق‌العاده بوده است. اما فقط نیاز به قهرمانی در لیگ برتر دارد تا در زمره بزرگ‌ترین‌های تاریخ لیگ قرار بگیرد.»

