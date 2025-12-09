خبرگزاری کار ایران
تمجید پیکه از عملکرد رشفورد و امباپه در لالیگا

جرارد پیکه، اسطوره باشگاه بارسلونا، مارکوس رشفورد را «شگفت‌انگیزترین» بازیکن لالیگا در فصل جاری پس از انتقال از منچستریونایتد نامید.

به گزارش ایلنا، فصل جاری لالیگا شاهد نبردی جذاب میان ستارگان تثبیت‌شده و چهره‌های جدیدی است که به دنبال اثبات خود هستند. در حالیکه کیلیان امباپه پس از انتقال در سال ۲۰۲۴ به وضوح چهره اصلی رئال مادرید شده، ورود رشفورد در تابستان گذشته به کاتالونیا، هیجان جدیدی به رقابت قهرمانی بخشیده است.

ملی‌پوش انگلیسی که در ماه جولای با قرارداد قرضی یک‌ساله از منچستریونایتد به تیم هانسی فلیک پیوست، به دنبال احیای حرفه‌ای بود که در الدترافورد متوقف شده بود. 

تأثیر او در خط حمله بارسلونا فوری بوده است؛ سرعت و نفوذ مستقیم او بعد متفاوتی به حمله تیم داده و تاکنون ۶ گل (دو گل در لالیگا و چهار گل در لیگ قهرمانان) به ثمر رسانده است. این تحول، مورد توجه جرارد پیکه قرار گرفته است. ستاره سابق بارسلونا به خوبی می‌داند موفقیت در بارسلونا مستلزم چه خصوصیاتی است.

پیکه، کاپیتان سابق بارسلونا، در مصاحبه‌ای با نشریه اسپورت، هنگامی که از او پرسیده شد کدام بازیکنان در این فصل بیشترین تأثیر را روی او گذاشته‌اند، بی‌درنگ به ستاره انگلیسی و سازگاری روان او با فوتبال اسپانیا اشاره کرد.

او در پاسخ به سوال «چه کسی بیش از همه شما را شگفت‌زده کرده است؟» مهاجم ۲۸ ساله انگلیسی را انتخاب کرد و گفت:«رشفورد. فکر می‌کنم او شروع خیلی خوبی داشته، اکنون باید دید چگونه ادامه می‌دهد. او در بازی مقابل نیوکاسل دو گل به ثمر رساند، از همان ابتدا سهم زیادی در تیم داشته و کمک زیادی کرده است.»

با این حال، پیکه با وجود وابستگی خود به بارسلونا، نتوانست «فیل در اتاق» (اشاره به موضوع واضح و غیرقابل انکار) را نادیده بگیرد. او هنگام صحبت درباره بازیکنان بزرگ در لیگ، اعتراف کرد که ستاره شماره ۹ رئال مادرید، در قله این کوه تنها ایستاده است.

امباپه در اولین فصل حضورش در رئال عنوان آقای گلی لیگ را کسب کرد و علیرغم نوسانات تیم مادریدی، ۱۶ گل در ۱۶ بازی لالیگا به ثمر رسانده و در لیگ قهرمانان نیز ۹ گل در تنها پنج بازی زده است.

پیکه در این باره اذعان کرد:«همچنین امباپه، او در سطح دیگری قرار دارد و این فقط در مورد گل‌ها نیست، بلکه در مورد ظاهر او در زمین است. به نظرم او مصمم‌تر و تیزهوش‌تر از همیشه است.»

