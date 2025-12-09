خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ ژابی آلونسو به شایعات مربیگری در لیورپول

پاسخ ژابی آلونسو به شایعات مربیگری در لیورپول
کد خبر : 1725260
لینک کوتاه کپی شد.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، در واکنش به شایعات مربوط به انتقال احتمالی‌اش به لیورپول، در عین حال که بر روی وظایف کنونی خود متمرکز است، گفت:«هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد.»

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، هافبک سابق لیورپول، در مرکز شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی قرار گرفته است. در حالیکه آرنه اشلوت به دلیل قرار گرفتن تیمش در رده دهم لیگ برتر با فشار مواجه است، آلونسو نیز پس از شکست ۲-۰ برابر سلتاویگو در حال عبور از یک بحران در سانتیاگو برنابئو است.

با این حال، با وجود فشارهای فوری در پایتخت اسپانیا، سوالات درباره احتمال انتقال به لیگ برتر همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ژابی آلونسو پیشنهاد جایگزینی یورگن کلوپ را رد کرده تا در بایرلورکوزن بماند و در نهایت در تابستان به رئال مادرید پیوسته است.

وقتی به طور مستقیم درباره احتمال مربیگری در انگلیس و به ویژه بازگشت به باشگاه سابقش لیورپول از او سوال شد، آلونسو پاسخی جالب داد که به‌طور کامل انکار نمی‌کرد.

او گفت:«قطعا، این موضوعی است که باید در مورد آن با باشگاه‌های انگلیسی و باشگاه سابقم فکر کنم. اما در حال حاضر، اینجا جایی است که می‌خواهم باشم و در آینده، هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد.»

وضعیت اشلوت نیز بدتر شده، چون او با تنش‌هایی در رختکن مواجه است که شامل محمد صلاح، ستاره تیم، می‌شود. صلاح به شدت پس از تساوی ۳-۳ تیمش با لیدز، انتقاداتی را متوجه مربی هلندی کرد. با این حال، آلونسو در پاسخ به این وضعیت با دیپلماتیک عمل کرد.

او گفت:«این‌ها تصمیماتی هستند که آن‌ها در لیورپول گرفته‌اند. بدون شک، ما جزئیات زیادی را از دست داده‌ایم. بنابراین این موضوع به من مربوط نیست که در این مورد نظری بدهم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری