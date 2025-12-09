پاسخ ژابی آلونسو به شایعات مربیگری در لیورپول

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، هافبک سابق لیورپول، در مرکز شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی قرار گرفته است. در حالیکه آرنه اشلوت به دلیل قرار گرفتن تیمش در رده دهم لیگ برتر با فشار مواجه است، آلونسو نیز پس از شکست ۲-۰ برابر سلتاویگو در حال عبور از یک بحران در سانتیاگو برنابئو است.

با این حال، با وجود فشارهای فوری در پایتخت اسپانیا، سوالات درباره احتمال انتقال به لیگ برتر همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ژابی آلونسو پیشنهاد جایگزینی یورگن کلوپ را رد کرده تا در بایرلورکوزن بماند و در نهایت در تابستان به رئال مادرید پیوسته است.

وقتی به طور مستقیم درباره احتمال مربیگری در انگلیس و به ویژه بازگشت به باشگاه سابقش لیورپول از او سوال شد، آلونسو پاسخی جالب داد که به‌طور کامل انکار نمی‌کرد.

او گفت:«قطعا، این موضوعی است که باید در مورد آن با باشگاه‌های انگلیسی و باشگاه سابقم فکر کنم. اما در حال حاضر، اینجا جایی است که می‌خواهم باشم و در آینده، هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد.»

وضعیت اشلوت نیز بدتر شده، چون او با تنش‌هایی در رختکن مواجه است که شامل محمد صلاح، ستاره تیم، می‌شود. صلاح به شدت پس از تساوی ۳-۳ تیمش با لیدز، انتقاداتی را متوجه مربی هلندی کرد. با این حال، آلونسو در پاسخ به این وضعیت با دیپلماتیک عمل کرد.

او گفت:«این‌ها تصمیماتی هستند که آن‌ها در لیورپول گرفته‌اند. بدون شک، ما جزئیات زیادی را از دست داده‌ایم. بنابراین این موضوع به من مربوط نیست که در این مورد نظری بدهم.»

