پل اسکولز:
آرسنال نه، منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر میشود
پل اسکولز، اسطوره منچستریونایتد، معتقد است آرسنال تا زمانی که نتواند در دیدارهای حساس و ششامتیازی پیروز شود، از قهرمانی در لیگ برتر باز خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، آرسنال شنبه شب در ویلا پارک با گل دقایق تلفشده امیلیانو بوئندیا ۲-۱ به استون ویلا باخت و صدرنشینیاش به شدت به خطر افتاد. این شکست، دومین ناکامی پیاپی توپچیها در بازیهای بزرگ پس از تساوی مقابل منچسترسیتی و چلسی و شکست مقابل لیورپول بود.
اسکولز در پادکست «The Good, The Bad & The Football» با صراحت گفت:«منچسترسیتی حالا شانس بزرگی دارد. هنوز کامل نیستند، اما همیشه در نیمفصل دوم بهتر میشوند. مشکل آرسنال این است که نمیتواند بازی بزرگ ببرد.»
او با اشاره به نتایج اخیر افزود: «تا وقتی بازیهای بزرگ را نبرد، هیچ شانسی برای قهرمانی ندارد. مقابل لیورپول باختند، در خانه مقابل سیتیِ بحرانزده نبردند، مقابل چلسیِ ۱۰ نفره هم برنده نشدند. استون ویلا تیم خوبی است، اما اگر میخواهید قهرمان شوید باید رقبای مستقیم را شکست دهید، ولی آرسنال نمیتواند. از نظر تاریخی، سیتی بعد از ژانویه همیشه قویتر میشود؛ آنها جام جهانی باشگاهها بودند و پیشفصل واقعی نداشتند، اما حالا در حال اوج گرفتن هستند.»
نیکی بات، همتیمی سابق اسکولز نیز معتقد است:«حدود یک ماه پیش گفتم سیتی قهرمان میشود. حالا دارند به فرم خوبشان میرسند. دلیل اصلی پپ گواردیولاست؛ او تجربهاش را دارد. فکر میکنم امسال جام را میبرد و بعد میرود.»
با پیروزی ۳-۰ منچسترسیتی مقابل ساندرلند، فاصله دو تیم در صدر جدول به دو امتیاز کاهش یافت و رقابت برای عنوان قهرمانی وارد مرحلهای حساستر شد.