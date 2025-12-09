خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پل اسکولز:

آرسنال نه، منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر می‌شود

آرسنال نه، منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر می‌شود
کد خبر : 1725259
لینک کوتاه کپی شد.

پل اسکولز، اسطوره منچستریونایتد، معتقد است آرسنال تا زمانی که نتواند در دیدارهای حساس و شش‌امتیازی پیروز شود، از قهرمانی در لیگ برتر باز خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، آرسنال شنبه شب در ویلا پارک با گل دقایق تلف‌شده امیلیانو بوئندیا ۲-۱ به استون ویلا باخت و صدرنشینی‌اش به شدت به خطر افتاد. این شکست، دومین ناکامی پیاپی توپچی‌ها در بازی‌های بزرگ پس از تساوی مقابل منچسترسیتی و چلسی و شکست مقابل لیورپول بود.

اسکولز در پادکست «The Good, The Bad & The Football» با صراحت گفت:«منچسترسیتی حالا شانس بزرگی دارد. هنوز کامل نیستند، اما همیشه در نیم‌فصل دوم بهتر می‌شوند. مشکل آرسنال این است که نمی‌تواند بازی بزرگ ببرد.»

او با اشاره به نتایج اخیر افزود: «تا وقتی بازی‌های بزرگ را نبرد، هیچ شانسی برای قهرمانی ندارد. مقابل لیورپول باختند، در خانه مقابل سیتیِ بحران‌زده نبردند، مقابل چلسیِ ۱۰ نفره هم برنده نشدند. استون ویلا تیم خوبی است، اما اگر می‌خواهید قهرمان شوید باید رقبای مستقیم را شکست دهید، ولی آرسنال نمی‌تواند. از نظر تاریخی، سیتی بعد از ژانویه همیشه قوی‌تر می‌شود؛ آن‌ها جام جهانی باشگاه‌ها بودند و پیش‌فصل واقعی نداشتند، اما حالا در حال اوج گرفتن هستند.»

نیکی بات، هم‌تیمی سابق اسکولز نیز معتقد است:«حدود یک ماه پیش گفتم سیتی قهرمان می‌شود. حالا دارند به فرم خوبشان می‌رسند. دلیل اصلی پپ گواردیولاست؛ او تجربه‌اش را دارد. فکر می‌کنم امسال جام را می‌برد و بعد می‌رود.»

با پیروزی ۳-۰ منچسترسیتی مقابل ساندرلند، فاصله دو تیم در صدر جدول به دو امتیاز کاهش یافت و رقابت برای عنوان قهرمانی وارد مرحله‌ای حساس‌تر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری