زنگ خطر در رئال مادرید: امباپه تمرین نکرد!

به گزارش ایلنا، زنگ‌های خطر در باشگاه رئال مادرید به صدا درآمده است. کیلیان امباپه در جلسه تمرینی امروز (سه‌شنبه) پیش از رویارویی حساس روز چهارشنبه مقابل منچسترسیتی، همراه با هم‌تیمی‌هایش تمرین نکرد و وضعیت او برای این بازی لیگ قهرمانان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همچنین ادواردو کاماوینگا نیز به دلیل مصدومیتی که از ناحیه مچ پا در بازی مقابل اتلتیک بیلبائو برایش ایجاد شده بود، در تمرین غایب بود؛ با این حال، غیبت او تا حدی قابل پیش‌بینی بود.

این وضعیت، در بدترین زمان ممکن برای ژابی آلونسو از زمان آغاز پروژه‌اش در رئال مادرید، به یک عقب‌نشینی بزرگ در فهرست مصدومان تیم تبدیل شده است.

درد انگشت و ناراحتی عضلانی، عامل غیبت امباپه

دسترسی به کیلیان امباپه برای مسابقه مقابل منچسترسیتی، با نزدیک شدن به زمان بازی همچنان نامشخص است. این مهاجم فرانسوی به دلیل شکستگی انگشت و همچنین ناراحتی عضلانی مزمن در پای چپ خود، نتوانست در آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید شرکت کند.

اگرچه کادرفنی احتمال قرار گرفتن نام او در فهرست نهایی بازیکنان را به طور کامل رد نکرده اما تصمیم نهایی به این بستگی دارد که بازیکن در ساعات منتهی به بازی چه احساسی خواهد داشت.

امباپه با تمام وجود در تلاش است تا اولین فینال ژابی آلونسو را از دست ندهد. نام این ستاره فرانسوی در لیست اولیه بازیکنان دعوت شده قرار دارد، اما تأیید نهایی منوط به اعلام رسمی باشگاه و تصمیم خود بازیکن است که حرف آخر را درباره حضور در زمین خواهد زد.

هفت مصدوم قطعی و تردید بزرگ امباپه

منابع نزدیک به باشگاه تأیید می‌کنند که در صورت حضور احتمالی در زمین، امباپه به شدت محدود خواهد بود، واقعیتی که به دلیل تأثیر بالقوه‌اش بر برنامه بازی و ترکیب اصلی، سرمربی را نگران کرده است.

با وجود اهمیت حیاتی بازی، احتیاط، احساس غالب در بین کادر پزشکی است. یکی از منابع باشگاه در این باره اظهار داشت: «او یک تردید جدی است... و اگر بازی هم کند، بسیار محدود خواهد بود.»

بنابراین، رئال مادرید با غیبت قطعی هفت بازیکن اصلی (کارواخال، ترنت، هویسن، میلیتائو، آلابا، مندی و کاماوینگا) و ابهام نگران‌کننده پیرامون امباپه، با چالشی بسیار دشوار روبه‌رو شده است. برای پر کردن فهرست تیم، ژابی آلونسو سه بازیکن آکادمی به نام‌های والده‌پنیاس، خوآن مارتینز و سستررو را به تیم اصلی فراخوانده است که شانس زیادی برای بازی کردن دارند.

