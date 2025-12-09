تراشتگن به لیست بارسلونا بازگشت

به گزارش ایلنا، مارک آندره تراشتگن (۳۳ ساله)، بزرگ‌ترین شگفتی در لیست بازیکنان بارسلونا برای رویارویی با آینتراخت فرانکفورت در اولین بازی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه بازسازی‌شده نوکمپ محسوب می‌شود.

این دروازه‌بان آلمانی که در پایان ماه جولای برای حل قطعی مصدومیت کمر خود تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، امروز سه‌شنبه، پس از چهار ماه و نیم دوری از میادین، مجوز پزشکی حضور در زمین را دریافت کرد.

تراشتگن بار دیگر آمادگی خود را به دست آورده و برای بازی مهم لیگ قهرمانان اروپا در اختیار سرمربی خواهد بود. با این حال، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در نشست خبری پیش از بازی صراحتاً اعلام کرد که «خوان گارسیا شماره یک ماست.»

فراتر از بازگشت کاپیتان، هانسی فلیک همچنان بازیکنانی چون آرائوخو (به دلیل محرومیت پس از اخراج در لندن مقابل چلسی و همچنین کناره‌گیری موقت برای رسیدگی به مسائل سلامت روان)، دنی اولمو و گاوی را در اختیار ندارد. سایر بازیکنان آماده تیم در لیست قرار گرفته‌اند و بازیکنان تیم دوم، ژوفر و درو نیز به فهرست اضافه شده‌اند.

بارسلونا در این دوره از رقابت‌های اروپایی دیگر فرصت لغزش ندارد. اگر این تیم می‌خواهد در جمع هشت تیم برتر اروپا قرار گیرد، باید هر ۹ امتیاز باقی‌مانده از این مرحله اول تورنمنت را کسب کند.

