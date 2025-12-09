خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تراشتگن به لیست بارسلونا بازگشت

تراشتگن به لیست بارسلونا بازگشت
کد خبر : 1725248
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه دیدار حساس بارسلونا مقابل آینتراخت فرانکفورت در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، نام مارک آندره تراشتگن، دروازه‌بان آلمانی، در لیست تیم دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، مارک آندره تراشتگن (۳۳ ساله)، بزرگ‌ترین شگفتی در لیست بازیکنان بارسلونا برای رویارویی با آینتراخت فرانکفورت در اولین بازی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه بازسازی‌شده نوکمپ محسوب می‌شود.

این دروازه‌بان آلمانی که در پایان ماه جولای برای حل قطعی مصدومیت کمر خود تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، امروز سه‌شنبه، پس از چهار ماه و نیم دوری از میادین، مجوز پزشکی حضور در زمین را دریافت کرد.

تراشتگن بار دیگر آمادگی خود را به دست آورده و برای بازی مهم لیگ قهرمانان اروپا در اختیار سرمربی خواهد بود. با این حال، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در نشست خبری پیش از بازی صراحتاً اعلام کرد که «خوان گارسیا شماره یک ماست.»

فراتر از بازگشت کاپیتان، هانسی فلیک همچنان بازیکنانی چون آرائوخو (به دلیل محرومیت پس از اخراج در لندن مقابل چلسی و همچنین کناره‌گیری موقت برای رسیدگی به مسائل سلامت روان)، دنی اولمو و گاوی را در اختیار ندارد. سایر بازیکنان آماده تیم در لیست قرار گرفته‌اند و بازیکنان تیم دوم، ژوفر و درو نیز به فهرست اضافه شده‌اند.

بارسلونا در این دوره از رقابت‌های اروپایی دیگر فرصت لغزش ندارد. اگر این تیم می‌خواهد در جمع هشت تیم برتر اروپا قرار گیرد، باید هر ۹ امتیاز باقی‌مانده از این مرحله اول تورنمنت را کسب کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری