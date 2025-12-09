خبرگزاری کار ایران
پیکان با چند غایب کلیدی برابر پرسپولیس

کد خبر : 1725246
تیم فوتبال پیکان در شرایطی امروز میزبان پرسپولیس است که خودروسازان با غیبت چند بازیکن تأثیرگذار وارد این دیدار حساس هفته سیزدهم می‌شوند و سعید دقیقی ناچار شده ترکیب اصلی خود را با توجه به کمبود نفرات بازسازی کند.

به گزارش ایلنا،  در یکی از دیدارهای مهم هفته سیزدهم لیگ برتر، تیم پیکان در ورزشگاه پاس قوامین و پشت درهای بسته از پرسپولیس پذیرایی می‌کند. این مسابقه برای شاگردان سعید دقیقی از آن جهت اهمیت دارد که آنها با وجود کمبود بازیکن، نیازمند کسب امتیاز در این مقطع از فصل هستند.

پیکانی‌ها طی هفته‌های گذشته با موجی از مصدومیت‌ها روبه‌رو شده‌اند. کسری طاهری، مهاجم جوان و یکی از امیدهای خط حمله این تیم، همچنان دوران درمان خود را سپری می‌کند و قادر به همراهی پیکان نیست. افزون بر او، چند بازیکن باتجربه و کلیدی نیز به دلیل آسیب‌دیدگی در لیست امروز حضور ندارند.

محسن آذرباد کاپیتان پیکان که در دیدار قبلی برابر گل‌گهر نیز غایب بود، مهم‌ترین بازیکنی است که این تیم در اختیار نخواهد داشت. علی‌اصغر صادقی و امیرحسین غلامی نیز به دلیل مصدومیت امکان حضور در این مسابقه را از دست داده‌اند و نیما انتظاری، هافبک میانی خودروسازان، دیگر غایب این تیم در دیدار امروز است.

در چنین شرایطی، سعید دقیقی ترکیب تیم خود را برای تقابل با پرسپولیس مشخص کرده و تلاش دارد با اتکا به بازیکنان آماده، کمبود نفرات را جبران کند.

ترکیب پیکان برابر پرسپولیس:
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مرتضی تبریزی، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی و افشین صادقی.

