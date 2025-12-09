خبرگزاری کار ایران
ستاره انگلیس در لندن بازداشت شد

ایوان تونی، مهاجم تیم ملی انگلیس و باشگاه الاهلی عربستان، بامداد شنبه در یک میهمانی شبانه در منطقه سوهو لندن به ظن ضرب و جرح و ایجاد نزاع بازداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه «سان»، این حادثه حدود ساعت ۴۷ دقیقه بامداد شنبه ۶ دسامبر رخ داد. بر اساس ادعای یک شاهد عینی، تونی در حال عبور از کنار یک میز بود که یکی از افراد حاضر او را شناخت و برای گرفتن سلفی دست خود را دور گردن وی انداخت. تونی با فریاد «از من دور شو» واکنش نشان داد و پس از آن درگیری فیزیکی رخ داد.

شاهد ماجرا به سان گفت: طرف مقابل از ناحیه بینی خونریزی داشت و به نظر می‌رسید تونی احساس کرده طرف قصد حمله یا سرقت جواهراتش را داشته است.

پلیس متروپولیتن لندن با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد:«ساعت ۰۰:۴۷ بامداد شنبه پس از گزارش ضرب و جرح در خیابان واردور، مأموران به محل اعزام شدند. مصدوم به بیمارستان منتقل شد و جراحات او جدی نیست. مردی ۲۹ ساله در محل به اتهام دو فقره ضرب و جرح و یک فقره ایجاد نزاع بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد تا تحقیقات ادامه یابد.»

تونی که تابستان ۲۰۲۴ با قراردادی ۴۰ میلیون پوندی از برنتفورد به الاهلی عربستان پیوسته بود، در ماه می نیز پس از مدت‌ها به تیم ملی انگلیس بازگشته و در دیدار دوستانه مقابل سنگال به عنوان تعویضی به میدان رفته بود. تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

